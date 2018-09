Empresa descalificada para vías dice que su oferta es más barata

1 - ¿Cómo vivió el proceso de la licitación hasta el momento? Una de las empresas descalificadas denunció falta de transparencia



Confiamos en el proceso, en la forma que se llevan los procesos licitatorios acá en Uruguay. Son garantistas. Y en ese sentido no tenemos nada para decir.



Confío en cómo está actuando el Poder Ejecutivo, y acá tiene que quedar claro que se han dado todas las garantías para todas las partes. Este es otro ejemplo de que, como dijo (el expresidente Jorge) Batlle, Uruguay no es como Argentina.



2 - Arrancaron tres consorcios en la licitación ¿Cómo explica los reclamos de Acciona, que es quien más ha denunciado falta de garantías?



Estos negocios son muy grandes, complejos y donde entran distintos elementos que se deben presentar en el proceso licitatorio. Pero está claro que acá se dieron todas las garantías a todos los que se expresaron, y cada uno tuvo lugar para plantear sus diferencias. Ha sido ágil y garantista para todos. Acá no se trata solo de la parte económica, hay otra cantidad de elementos que hacen al proceso, y que son muy importantes.



3 - Los representantes de Acciona dicen que su propuesta es más económica, y que por eso debería haber ganado. ¿A usted qué le parece?



No lo sé. Puede haber sido más económica y los chinos capaz que dicen lo mismo. Incluso alguno que no se haya presentado también lo dice porque no pudieron cumplir las cosas formales. Hay que ver la integralidad. El precio es un componente. No se puede ver solo una de las aristas que hacen a la licitación. Acreditar los antecedentes implica riesgos. El pliego era claro: se tenía que cumplir con todas las formalidades. Nuestra oferta está por debajo del tope.