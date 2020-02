Emocionado, Vázquez aseguró que se retira del gobierno “con la conciencia tranquila”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Volveremos, volveremos, volveremos otra vez”, cantaban sin cesar militantes con las banderas del Frente Amplio. Abrazó fuerte a una niña y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se mostró emocionado en el último día de su mandato, después de recibir el pabellón Nacional en la tradicional ceremonia del arriado de banderas en Plaza Independencia.



“Me siento tranquilo, con la conciencia tranquila, creo que hicimos todo lo que pudimos para que el pueblo uruguayo pudiera vivir mejor”, aseguró el presidente Tabaré Vázquez en declaraciones a la prensa. Según dijo, que en general pudo hacer, aunque hay algunas otras que no se concretaron “por distintas circunstancias”.



“Uno las plantea cinco años atrás no sabiendo cuál va a ser la realidad al momento después. Es la intención. Algunas cosas hemos hecho y otras han quedado en el tintero. Pero bueno, la vida de un país se construye todo los días”, aseguró.



Como parte del balance, añadió que “la vida es así” y tiene “momentos buenos y momentos malos”. “A todos nos va a pasar vivir esas experiencias. Pero, como lo decíamos anoche, no hay herida por grande que sea que no la cure el tiempo”. En tanto, señaló que después de dejar la presidencia, será un militante más del Frente Amplio. Visitará las comités de base, las coordinadoras y departamentales.



El presidente dijo que de ahora en más será como “cualquier ciudadano”. Sobre el próximo gobierno agregó: “Ojalá marche todo bien para la gente, todo en orden, que sigan desarrollándose las políticas públicas y sociales en beneficio de los más necesitados”.



A la ceremonia del arriado del Pabellón Nacional, también concurrió José Mujica con su esposa Lucía Topolansky.



Consultado sobre el próximo gobierno, Mujica dijo que se siente contento “con el viento en contra”. “Toda mi vida me pasé peleando viento en contra. Estoy contento, porque me divierto por las travesuras”, aseguró a los medios.



Acompañado de su esposa, el expresidente se trasladó hasta donde estaban los militantes del Frente Amplio a saludar uno por uno y agradecerles su presencia ayer en la Plaza Independencia.