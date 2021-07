Embajador niega "rotundamente" malestar de España con Uruguay por anuncio de hallazgo de cocaína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las últimas horas se generó una polémica en torno al vínculo entre Uruguay y España a causa del anuncio que hizo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, respecto a la incautación de una tonelada de cocaína en el puerto de Barcelona. Sin embargo, este jueves, el embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera y García-Nava, descartó este extremo y aseguró que las relaciones entre ambos países son "excelentes".

El viernes pasado, el diario catalán El Periódico publicó que el anuncio de la secretaria de Estado "ha provocado indignación entre los investigadores, ya que, al parecer, todavía se estaban siguiendo la pista de la red que debía distribuir la droga tras llegar a España".

Este jueves, el embajador de España en Uruguay fue consultado en 12 PM (Azul FM) respecto a si existe malestar de España con el gobierno uruguayo por la incautación de cargamento de cocaína, y comenzó respondiendo: "No, eso lo niego en rotundo".

Contó que a partir de una publicación de prensa en Uruguay, la embajada "inmediatamente realizó consultas con las autoridades españolas y estas nos han asegurado y reasegurado -porque he tenido dos llamadas- que no ha habido queja ni reclamación alguna por parte de instituciones oficiales españolas, incluyendo la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Barcelona, que es la que se ocupa de estas cosas; ni por parte de la Policía Nacional, ni de la (Comunidad) Autonómica de Cataluña; ni de la Justicia española".

"No sabemos de dónde procede la información que publicó El Periódico de Cataluña, pero le garantizo que no hay ningún tipo de malestar, disputa, molestia, entre España y Uruguay por este asunto. Es totalmente falso que haya habido algún enfrentamiento, ni ninguna crisis, en absoluto. Nuestras relaciones son como siempre, excelentes, y además le voy a decir que tenemos una cooperación policial muy positiva", añadió.

Respecto a si pudo entorpecer en algo la investigación la información que brindó Arbeleche hace una semana, el diplomático señaló: "Detalles de la investigación no tengo porque son confidenciales, pero entiendo que no ha sido realmente nada que haya entorpecido el curso de las investigaciones".

Y ante la pregunta de si España hubiera preferido que la ministra Arbeleche o el gobierno uruguayo guardara reserva a nivel público sobre la incautación, respondió: "Eso no le puedo decir. No formo parte de la investigación, pero quiero decir que no ha habido ningún tipo de molestia, ni de queja por la parte española".

"Se miran con lupa todos los cargamentos que llegan a España porque entran por muchas partes. Uruguay no es un país señalado como el responsable de la entrada de droga en España", afirmó el diplomático.