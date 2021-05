Embajador de Israel dice que el liderazgo palestino es corrupto

"Hamás fue fundado en 1987 y en su carta de nacimiento dice explícitamente que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel mediante la Guerra Santa, Yihad, o como ellos la llaman en estos días: resistencia violenta”, dijo el embajador de Israel en Uruguay, Yoed Magen, en el Senado.

El miércoles fue recibido por la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta y ayer por la de Relaciones Internaciones de Diputados. En ambas realizó una exposición sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Proyectó videos, cuestionó a Hamás, se refirió al respaldo que tiene la organización de parte de Irán y criticó al actual liderazgo palestino.

El embajador afirmó que Hamás es apoyado sobre todo por Irán, “país que suministra la mayor parte del armamento”. “Lo financia, entrena y apoya militar y políticamente. También apoya a los otros grupos de terror, sobre todo a la Yihad islámica”, añadió.

“Irán es el país responsable de apoyar -más que cualquier otro-- a todas las organizaciones de terror en el Medio Oriente: en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen. Pero, además, Qatar y Turquía también tienen un rol negativo”, aseguró Magen, según la versión taquigráfica a la que accedió El País. Afirmó que también fue Irán el que le enseñó a Hamás a desarrollar sus propios misiles, y que los están haciendo en la Franja de Gaza.

El embajador diferenció las tácticas de Israel de las de Hamás. Indicó que estos disparan desde centros civiles contra la población de Israel y como prueba de eso relató que se lanzaron 4.000 misiles en nueve días “de manera indiscriminada”. En cambio, sostuvo, Israel “reacciona únicamente contra blancos militares de Hamás y de las otras organizaciones de terror”. Según dijo, Israel “ataca con precisión y de manera quirúrgica”, para minimizar al máximo el impacto sobre la población que no está involucrada.

El embajador argumentó que “ningún país toleraría un ataque de 4.000 cohetes contra su población e Israel no es la excepción”. Por lo que defendió el derecho de proteger a sus civiles y aclaró que el conflicto es con Hamás, “no con Palestina, ni con la Autoridad Palestina. (...) Israel reacciona únicamente contra blancos terroristas”, concluyó el embajador.

“Nosotros queremos avanzar con los palestinos. Creemos que el actual liderazgo palestino es totalmente corrupto”, afirmó Magen. Y dijo que el presidente de Palestina, Abu Mazen, vive en una mansión que hace siete años valía US$ 7 millones cuando su pueblo gana US$ 250 por mes. “Y así es casi todo el liderazgo palestino. Por lo tanto, tienen cada vez menos y menos apoyo, y el apoyo se lo dan a Hamás”, subrayó. Luego indicó que “hacen falta dos para bailar el tango” y “ojalá tuviéramos los socios palestinos para avanzar”.

Declaraciones.

Ningún legislador del Frente Amplio habló durante la sesión con el embajador de Israel en el Senado. En Diputados, la bancada opositora presentó una moción solicitando el alto al fuego en la Franja de Gaza.



“Nosotros planteamos lo que es el posicionamiento histórico de Uruguay, defendemos la creación de los dos Estados: Israel y Palestina”, afirmó el diputado frentista Daniel Caggiani a El País. En ese marco, pidió frenar el enfrentamiento que lleva a la muerte de civiles.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a El País que un proyecto de resolución planteado por legisladores de la coalición plantea la condena de los ataques terroristas y destaca el papel de Israel como aliado histórico de Uruguay.



La semana próxima será recibida por la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed. Luego se trabajará en la posibilidad de redactar una resolución común sobre el tema, la cual se debería votar en los primeros días de junio.

Sorpresiva ausencia de Sartori generó malestar en la coalición

Nadie sabía exactamente dónde estaba el senador blanco Juan Sartori el pasado miércoles en el Senado. Como no se llegó a tiempo para votar su licencia, lo que exponía a la coalición a quedar sin mayoría en la Comisión de Asuntos Internacionales justo cuando se iban a tratar dos temas: el conflicto en la Franja de Gaza y la situación de Colombia.



Fue una falta “con aviso” -como se dice en el lenguaje parlamentario- pero no con el suficiente tiempo para aprobar la entrada de su suplente Juan Straneo. Fuentes de la coalición indicaron que, pese a no estar habilitado formalmente para ingresar, Straneo manifestó su interés de participar por lo que el Frente Amplio dio su voto para que pudiera hacerlo.



Además Straneo, hizo preguntas al embajador de Israel en Uruguay Yoed Magen, pero como formalmente no estaba actuando como senador no quedaron registradas en la versión taquigráfica.



Fuentes de la bancada nacionalista reconocieron a El País que Straneo debió dar el aviso, y que se quedaron sin las mayorías para evitar inconvenientes cuando se iban a tratar dos temas polémicos. Algunos legisladores blancos reconocieron su malestar con Sartori, otros minimizaron el hecho al afirmar que como tiene negocios en el exterior quizás no tuvo otra opción que ausentarse.



Consultado por El País, Straneo admitió que “formalmente” no podía ingresar porque en la sesión de la semana pasada no se había aprobado la licencia de Sartori. “Por un tema de compañerismo y de buenos oficios se me permitió la participación”, señaló.