Embajador chino aseguró llegada de más vacunas e interés en promover turismo de 10.000 chinos

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió este viernes con el embajador de China en nuestro país, Wang Gang, quien aseguró que el 15 de marzo Sinovac enviará 1.558.000 dosis más a Uruguay. Asimismo, se mostró afín a que puedan llegar a Uruguay 10.000 chinos por año en un plan en conjunto con la región.

La reunión se dio después de la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus a Uruguay, las 192.000 dosis del laboratorio chino de Sinovac. Gang y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hablaron antes los medios y celebraron este acontecimiento.

Delgado explicó que fue "una reunión de agradecimiento del presidente Lacalle Pou a las gestiones diplomáticos" y donde reconoció el trabajo del embajador. "Para nosotros hoy es un día especial, pero el principal día empieza el lunes cuando empiece la vacunación. El presidente Lacalle Pou ha manifestado cuál es la secuencia de las vacunas. Gran parte del empuje al proceso de vacunación para tener una capacidad de inmunidad rápida tiene que ver con la llegada del 15 de marzo de 1.558.000 dosis. Uruguay preparó un plan de vacunacón, una logística que se está terminando de ajustar y la idea es empezar en tiempos, plazos dando vacunas a diferentes grupos según las recomendaciones", sumó.

Gang señaló que "hoy es un día muy especial para China y Uruguay" y que es un "premio manifiesto de los importantes consensos alcanzados sobre el fortalecimiento de la colaboración de vacunas".



"Quiero dejar constancia de mi sincero reconocimiento por su perspicacia y perseverancia. La clave para obtener la vacuna en estos momentos", indicó respecto a Lacalle. Asimismo comentó que este año en China celebran el año del buey. "El horóscopo chino del presidente Lacalle que significa la laboriosidad y la abundancia", subrayó. También reconoció al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), personal de la salud, fuerzas armadas, policía y todo el pueblo oriental".



El embajador dijo que "el pueblo uruguayo sabrá conquistar la victoria final contra la pandemia" y la "asociación estratégica" entre ambos países "cosechará mayores y fructíferos resultados".



Comercio y turismo

"China y Uruguay establecimos relaciones en 1988 y a partir de entonces todos los presidentes uruguayos visitaron China, algunos en dos ocasiones, y Lacalle Pou no será la excepción. Le damos la bienvenida para que vaya lo antes posible. Hubiéramos querido que fuera el año pasado, pero por la pandemia no se pudo realizar. Seguramente habrá un gran trabajo para preparar la visita que será muy fructífera para las relaciones binacionales", dijo al respecto de una posible visita de Lacalle Pou a China.



El embajador se mostró afín a promover más comercio, mayores inversiones e impulsar el turismo.



En ese sentido, detalló: "Hace unos 10 años hemos venido siendo el principal socio comercial de Uruguay para carne, madera, soja, celulosa, la lana y lácteos, que creció enormemente. El año pasado fuimos el tercer mercado de exportación de Conaprole y creemos que hay un potencial de desarrollo y crecimiento. No solo para el comercio. Uruguay ocupa una milésima parte del comercio chino. Con el crecimiento de las dos economías China tiene alrededor de 400 millones personas de clase media con poder adquisitivo para poder comprar alimentos de calidad y trazabilidad por lo que creemos que hay un potencial de crecimiento así como con las inversiones".



El embajador reconoció que "las inversiones chinas en Uruguay dejan mucho que desear". "Esperamos que no solo el comercio se pueda incrementar sino también en materia de inversiones y turismo. China hoy es el principal emisor de turistas del mundo", sostuvo.



En tanto, sobre el turismo, Wang Gang dijo que "en 2019 salieron de China 150 millones de chinos como turistas y a Uruguay llegaron 6.000 y no todos son turistas porque hay empresarios, conjuntos artísticos y la mayoría vino de Buenos Aires. Esperamos que también podamos traer mayores turistas. Al menos 10.000 (...) Se podría arreglar un paquete en conjunto con Brasil, Chile, Argentina para traer turistas de alta gama porque hay un sector de turistas chinos que recorrieron otra parte del mundo y les falta esta parte del mundo, la Antártida, Iguazú, Perito Moreno, Punta del Este, Colonia", finalizó.