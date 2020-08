Embajador de Argentina: "Es indispensable que encaremos juntos nuestra relación con el mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Iribarne, embajador de Argentina en Uruguay, se reunió este miércoles por primera vez con el presidente Luis Lacalle Pou. Tras el encuentro, dijo en rueda de prensa: "Es indispensable que encaremos juntos nuestra relación con el resto de mundo".

Además, hizo mención a la necesidad de "trabajar por la integración de nuestros dos países, sabiendo que tenemos que insertarnos juntos en esta etapa de globalización".



En la misma línea, comentó que va a "seguir trabajando" como lo hicieron sus predecesores.

El diplomático destacó que fue una "muy buena reunión" y que, entre otras cosas, hablaron de la hidrovía. También espera que "se concrete a la brevedad" una reunión entre Alberto Fenández, presidente de Argentina, y el mandatario uruguayo.



Por otra parte, dijo que "no haría hincapié en diferencias ideológicas" entre los gobiernos de ambos países. "Tenemos un proyecto en común de integración al mundo. Tenemos obligación de convivir. Somos vecinos que no nos podemos mudar", agregó.



Por último, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que se alcanzó en junio del 2019 tras dos décadas de negociación. Iribarne

comentó: "Es un tema de conversación. Lo tenemos que hacer en conjunto. Ver las dificultades que cada país tiene. No hablaría de velocidades", y agregó que hay que considerar las "asimetrías" entre los países de la Unión Europea y los del bloque regional.



En abril de este año, Argentina anunció su retiro de las negociaciones externas del Mercosur. El país vecino, empero, mantendrá su apoyo a los acuerdos aún pendientes de concreción con la UE.