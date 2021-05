Embajada israelí al FA: “sería oportuno conocer todos los hechos” y “no aceptar una narrativa distorsionada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Política del Frente Amplio emitió este viernes a mediodía una declaración en la que expresó "preocupación y dolor ante la reciente escalada de violencia entre Israel y Palestina" y horas después tuvo respuesta de la Embajada israelí. La representación diplomática afirma en un comunicado que "respeta al Frente Amplio como partido político en un estado democrático", pero sugiere "que sería oportuno conocer todos los hechos, mencionarlos adecuadamente y no aceptar una narrativa distorsionada".

“El reciente enfrentamiento no fue entre Israel y Palestina, como indica su declaración, sino entre Israel y Hamás y las otras organizaciones terroristas que se apoderaron de la Franja de Gaza en junio del 2007, expulsando violentamente a la Autoridad Palestina y convirtiendo a la Franja en una plataforma de ataque contra Israel”, señala el texto.



Además, indica que “la escalada fue el resultado de una decisión planificada y coordinada por Hamás”, que “aprovechó los días sensibles del Ramadán y de Jerusalén para incitar a la violencia contra israelíes y aumentar la tensión deliberadamente”.

La Embajada afirma también que “Israel limitó su reacción para no aumentar la tensión prohibiendo la visita de judíos y cristianos al Monte del Templo, no reaccionando ante los lanzamiento de cohetes y globos incendiarios desde Gaza el fin de semana anterior y suspendiendo el desfile tradicional del Día de Jerusalén. Pero Hamás ya estaba decidido a actuar”.



El comunicado explica que “las familias palestinas de Jerusalén nunca fueron desalojadas y sus hogares no fueron demolidos, como indica la declaración”, acotando que “la corte israelí decidió aplazar el caso, cuya naturaleza es netamente legal”.

“Curiosamente la declaración de la Mesa no menciona a la organización terrorista Hamás, responsable de lanzar una andanada de misiles contra nuestra capital, Jerusalén, y más de 4.200, desde los centros civiles de Gaza contra nuestras ciudades, de manera indiscriminada, con el fin de matar israelíes”, enfatiza el texto divulgado este viernes por la Embajada, y afirma que “estos hechos constituyen un doble crimen de guerra”.



Critica también al Frente Amplio por no “hacer referencia al derecho y deber del Estado de Israel de proteger a su población civil”. “Israel se limitó únicamente a alcanzar objetivos militares de Hamás, tales como fábricas y depósitos de misiles, lanzacohetes y la infraestructura terrorista que Hamás utiliza para atacar a la población israelí. Israel no atacó civiles e hizo todos los esfuerzos para minimizar el impacto en la población civil de Gaza”, agrega.



“Cabe recordar que los grupos terroristas palestinos no quieren la paz y no buscan el diálogo. Hamás llama abiertamente a la destrucción de Israel (…). Hamás es una organización fundamentalista y asesina que mantiene a su población de rehén de su ideología oscura y terrorista, y la utiliza como escudo humano”, afirma la Embajada israelí.