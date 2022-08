Presidenta de UTE dijo que "llamó la atención" la seguidilla de cortes eléctricos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Silvia Emaldi, presidenta de UTE, reconoció este martes de mañana que "llamó la atención" la serie de cortes de energía eléctrica que se "concentraron" en Montevideo "en pocos días" durante fines de julio. Uno de los más sonados últimamente fue en el estadio Centenario.

El 20 de julio hubo un corte en la iluminación del Centenario durante el partido Peñarol-Rentistas que se extendió por 44 minutos. Ese día, también hubo cortes en Malvín y Maroñas "prácticamente en forma simultanea", dijo Emaldi.

En entrevista con Así Nos Va (Radio Carve), aseguró que "días después" de esos cortes hubo una afectación en una estación de UTE sobre la calle Ramón Anador, que alimenta "buena parte" de los usuarios de Punta Carretas, Pocitos y otras zonas.



"Se dio en una semana, en Montevideo, en particular la concentración de algunos cortes", reconoció Emaldi. Si bien dijo que "las instalaciones tienen muchas veces interrupciones", puntualizó que "lo que sí llama la atención es que se dieron (los cortes) en pocos días". Reconoció que "habitualmente no se daban con la frecuencia de en dos semanas tantos cortes juntos".



Para el caso puntual de Montevideo rural se trabaja desde UTE en la poda de árboles. "La vegetación sobre las líneas hace muchas veces este efecto de los microcortes", aseguró.



Consultada sobre estos casos y previos en los últimos meses, Emaldi puntualizó que "en algunos casos - y lo hemos comunicado a los clientes- con la instalación de los medidores inteligentes cuando uno se pasa de la potencia que tiene contratada puede tener algún micro corte". Para esos casos, señaló que se podría "contratar una potencia mayor si están consumiendo más electrodomésticos o en algunos horarios".



Desde un punto de vista más técnico, la jerarca explicó que UTE "está haciendo un piloto de control de la potencia contratada" de los clientes, y si se está superando se "ha ido comunicado a los clientes por carta o mail".



La presidenta de la compañía estatal señaló que de acuerdo a los indicadores de calidad del servicio de UTE "en términos generales" durante los años de 2020 y 2021 "son de los mejores que tuvimos en los últimos 10 años". Asimismo, puntualizó que puede haber "casos particulares" porque la medición es "en promedio".



El objetivo de UTE para 2022 es que "en promedio no hayan más de seis" cortes por cliente al año, que "en general se mantiene en los últimos años", aunque la cifra actual es menor, dijo, de 3,1 cortes en promedio.



Respecto a la duración de las afectaciones, la empresa pública busca que "no superen en promedio en todo el país más de ocho horas" al año. La cifra de hoy es de 4,1 horas en promedio.



Aseguró que los indicadores que releva UTE "son muy buenos a nivel de la región", y que "son comparables, sobre todo en las zonas urbanas, con algunos indicadores de lo que es la calidad del servicio incluso con Europa".



De todos modos, la jerarca de la empresa energética subrayó: "Obviamente, cada uno de los apagones que se tienen - en Montevideo u otro punto del país- para UTE siempre es una preocupación grande". En ese sentido, aseguró que se busca "reponerle en forma lo más inmediata posible a los clientes que se ven afectados".



Emaldi planteó que su gestión "viene aumentando los gastos y las inversiones en distribución", en referencia a la red eléctrica aérea, que suman 90.000 kilómetros, y que "hay que renovar y extender en el campo, sobre todo". Esto lo tradujo en "reforzar las líneas" para alcanzar una "mayor" calidad de servicio.