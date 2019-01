Elogios del presidente del PIT al gobierno

En ese marco, sostuvo que al cierre del 2018 se pudo comprobar que por decimocuarto año consecutivo se registra un sostenido crecimiento salarial.

Consultado Pereira sobre cómo se encuentra el movimiento sindical para el año electoral subrayó que "hay muchos análisis que tienden a señalar que durante estos últimos años no ha pasado nada". "A estos análisis facilistas no me subo ni por un momento". Queda mucho por hacer, pero decir que en el Uruguay no pasó nada es algo absurdo", sostuvo.

"Si aún quedan personas por debajo de la línea de pobreza y muy pocos por debajo de la indigencia, o quienes no acceden al patrimonio social para adquirir los conocimientos adecuados, no se puede decir que todo está bien, sería absurdo". Y agregó: "podemos decir, desde el punto de vista de las relaciones laborales, que el cambio fue revolucionario".

Y también sostuvo Pereira que "si pensamos en el Uruguay del 2002 y vemos el 2018, son dos países distintos". Vivimos en un país muy diferente y lo vamos a defender ante cualquier gobierno", advirtió.