La elegida

Tras cuatro días de una intensa ronda de consultas, en la que dialogó y escuchó las opiniones, consejos y propuestas del presidente Tabaré Vázquez, el exmandatario José Mujica, sus competidores en la interna de la coalición, los líderes de los diferentes sectores y hasta representantes de las bases, el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, sorprendió a propios y extraños al anunciar a la exedila Graciela Villar como su compañera de fórmula.

El tiempo, la campaña, las urnas y -si gana- la gestión dirán si Martínez eligió bien. Lo que está claro es que el candidato presidencial del Frente Amplio decidió no escuchar el consejo del presidente Vázquez, que le sugirió sumar a Carolina Cosse a la fórmula, no contemplar al MPP y no agradar al astorismo. En síntesis, con su elección Martínez anunció que en su campaña mandará él. Los líderes históricos podrán opinar, pero las decisiones las tomará él.



¿Por qué tomó este camino? ¿Solamente para mostrar que “El Nuevo Impulso” del que habla supone tomar distancia de la tríada Vázquez-Mujica-Astori? ¿Hay algo más? ¿Cuánto pesa su fría relación con el presidente de la República? ¿Cuánto incide aún hoy en la cabeza de Martínez aquella jugada política por la que el MPP y el PCU se aliaron para arrebatarle la candidatura a la Intendencia de Montevideo, apoyando a la comunista Ana Olivera? ¿Por qué molestar a Asamblea Uruguay, cuando el astorismo le apoyó en la interna?



Martínez cumplió con la formalidad de escuchar a todos. Pero decidió él. Mostró quién manda ahora. ¿Cómo reaccionarán los viejos líderes? La campaña lo dirá.



Tenía que ser una mujer.



Martínez pensó en dos militantes desconocidas para el gran público. La activista social Mercedes Clara declinó el ofrecimiento. Y quien aceptó fue Villar que, visiblemente emocionada por el reconocimiento, fue presentada el pasado viernes. El Plenario Nacional del Frente Amplio deberá confirmarla. Pero no debería haber sorpresas. Desautorizar al candidato solo sumaría problemas que nadie quiere.



Lo que deberá hacer Martínez, una vez que regrese al país, es explicar mejor a los ciudadanos por qué cree que, si gana las elecciones, Villar será una buena vicepresidenta. Hasta ahora no lo ha hecho. Al informar de su determinación presentó a la exedila como “una gran compañera” con “compromiso militante durante la dictadura” y “comprometida con el movimiento sindical”, que “ha volcado su vida al trabajo con las poblaciones más vulnerables”.



¿Eso es suficiente para ejercer el segundo cargo más importante del país?



Villar ha pedido, con razón, que se le permita darse a conocer. Y tendrá la oportunidad de hacerlo y de demostrar que está preparada, si llega el caso, para gobernar el país en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República y de tejer alianzas imprescindibles en un Parlamento donde un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio no tendrá mayoría propia.



La suerte de la fórmula depende de ello.



