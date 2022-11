Elecciones de jóvenes del Partido Nacional: grupo de Lacalle Pou creció al 40% en todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional hierve ante cada instancia electoral, así sean los comicios de jóvenes que se celebraron el pasado 29 de octubre y que son por estas horas el principal motivo de conversación entre varios dirigentes nacionalistas de primera línea.

Los resultados finales no estarán prontos sino hasta dentro de unos días, pues se estima que la comisión electoral blanca anuncie los números oficiales el próximo fin de semana. Sin embargo, ya comenzaron a circular algunos datos que muestran cierta configuración del mapa de jóvenes blancos que algunos dirigentes, no obstante, señalan que no necesariamente es un reflejo de la geografía política del partido.



Pero que esto es expresión -aunque sea parcial- del trabajo de las estructuras de los sectores no deja muchas dudas.



Por ejemplo, según un primer escrutinio -que no es completo, porque de los más de 74 mil votos totales, al cierre de esta nota, faltan unos 12 mil por procesar, correspondientes a Canelones y los interdepartamentales- la agrupación de Aire Fresco ya tiene el 40% de las adhesiones, al haber superado los 25.300 apoyos.

Estos mismos datos primarios, a los que accedió El País y que no tienen en cuenta los acuerdos entre sublemas, mostraron que el grupo fundado por el presidente Luis Lacalle Pou -el mayoritario dentro del partido- se impuso al momento en ocho departamentos: San José, Durazno, Flores, Florida, Salto, Artigas, Tacuarembó y Rocha.



Por eso, ya hay satisfacción en este grupo, que a nivel nacional tiene como referencia al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en Montevideo, porque el desempeño supuso una mejora de lo hecho en 2017, cuando obtuvieron un 23% -y superaron por unos puntos a Alianza Nacional-. “Tuvimos un crecimiento en todo el país”, destacaron desde la agrupación, que tuvo a Delgado en un rol protagónico, con giras por el interior y apoyo directo tanto a los suyos como al resto de los grupos.



En segundo lugar está el Herrerismo, y completa el podio Mejor País. Estos dos sumados, en la alianza que dio lugar a Unidos, reúnen unos 18.684 votos, lejos de los 31.477 de Aire Fresco junto al Espacio 40, que también acordaron.

Montevideo

En la capital la cosa fue distinta: resultó ganador el Herrerismo (la Lista 71). Este grupo, encolumnado bajo la figura del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, obtuvo allí más de 5.100 votos, por arriba de Aire Fresco, el Espacio 40 y Por la Patria, el grupo liderado por el senador Jorge Gandini. “Confirma nuestro fuerte despliegue de dirigentes y la presencia en territorio”, indicó una fuente de esta agrupación, que ayer convocó a una asamblea para celebrarlo.



Ahora bien, esta distribución de sobres en las urnas no necesariamente implica que así será la correlación de fuerzas a la hora de designarse los 300 congresales, los que a su vez definirán la integración del directorio de la juventud blanca. Esto es así porque entra en juego el cálculo de los cocientes decrecientes de este sistema de representación proporcional. Y en este sentido, lo que algunos blancos prevén es un escenario competitivo en la etapa del congreso, con predominancia de Aire Fresco y el grupo Unidos.



Como sea, lo importante -y esto, que parece ser un discurso políticamente correcto lo comparte más de un dirigente- fue el hecho en sí de tener una elección para lo cual hubo una intensa movilización juvenil, y una muestra de poder militante en el camino a 2024.



Ya fue público que los blancos lograron batir su marca histórica al superar con creces los 70 mil votos, que era la meta que tenían para esta edición.



El líder del Espacio 40 y ministro de Defensa, Javier García, dijo que debían “felicitar a los jóvenes” de su partido pero también a los del Partido Colorado, que tuvo sus comicios el 5 de noviembre, en el que votaron unos 27 mil jóvenes. García resaltó a El País la movilización de 100 mil votos entre ambos colectivos tradicionales. “Es una muy buena noticia para la democracia”, concluyó.