Elecciones departamentales: Mujica recibió en su casa a Álvaro Villar 

Dos días después de que el Plenario del Frente Amplio habilitara las candidaturas a la Intendencia de Montevideo de Carolina Cosse, Daniel Martínez y Álvaro Villar, éste último visitó al expresidente José Mujica en su casa de Rincón del Cerro.

El director del Hospital Maciel cuenta con el respaldo del sector que lidera el exmandatario, el Movimiento de Participación Popular (MPP), en su carrera para la intendencia de la capital.

Del encuentro también participó la vicepresidenta Lucía Topolansky y el diputado Alejandro "Pacha" Sánchez.

Villar compartió la visita en su cuenta de Twitter, en la que escribió: "Esta tarde Pepe y Lucía me recibieron en su casa. Me siento muy agradecido y emocionado de haber compartido una charla tan amena como enriquecedora. Y por si fuera poco, me regaló una bolsa de higos de su chacra. Los más ricos que he probado!".