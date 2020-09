"¿Qué se vota?": búsquedas de los uruguayos para las elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pocas horas de la realización de las elecciones de intendentes, ediles y alcaldes en todo el país, ¿qué se preguntan al respecto los uruguayos? ¿Qué se buscó de las elecciones departamentales y cuáles son los candidatos con los mayores volúmenes de búsqueda en Google?

La pandemia del coronavirus provocó que el interés por las elecciones departamentales y municipales de 2020 no sea muy notorio, al menos en lo relativo a búsquedas de Google. Sin embargo, en la última semana el término "Elecciones" tuvo un impulso en búsquedas y logró superar al COVID-19.

A partir del 17 de septiembre se vio un empuje en las búsquedas y en los gráficos a continuación puede verse como el tema acaparó las inquietudes de los internautas en Uruguay.

¿Elecciones departamentales o municipales?

En los comicios del 27 de setiembre -que, en primera instancia se iban a celebrar el 10 de mayo, pero se decidieron posponer por la pandemia- se vota, por un lado, a los candidatos departamentales y, por otro lado, a los candidatos municipales, esto es, los alcaldes.

En la última semana, las elecciones departamentales tuvieron un mayor nivel de búsqueda que las elecciones municipales. Haga click sobre el mapa y verá las diferencias entre departamentos.

Al comparar municipio, alcalde e intendencia queda también claro que las mayores inquietudes refieren a la elección departamental frente a la municipal.

Qué son, plan circuital, multas y obligatoriedad

Las consultas relacionadas con las elecciones son variadas a dos días de los comicios. El plan circuital fue y es de gran interés para los uruguayos, pero no fue la única búsqueda: ¿qué nos despertó interés sobre las elecciones de este domingo 27 de setiembre? Veda, qué pasa si no voto, multa y qué se elige son algunas de ellas.

Candidatos de Montevideo, ¿quién fue el más buscado?

Las encuestas dan como ganador al Frente Amplio (FA), pero la candidata con mayor intención de voto individual es Laura Raffo, de la coalición multicolor.

La economista también es la candidata con mayor nivel de búsquedas en las últimas 24 horas. Lo mismo sucede si se tiene en cuenta todo el 2020.

Pese a ello, en 2020 el FA, como partido político, tuvo más volúmenes de búsqueda que el Partido Independiente -partido que la coalición eligió para presentar sus candidatos-. También obtuvo mayor cantidad de búsquedas respecto a la coalición multicolor.

¿Qué candidatos se buscaron más en todos los departamentos?

En Florida, entre Guillermo López, del Partido Nacional (PN) y Álvaro Vega, del FA, el más buscado fue el primero.

En Cerro largo, entre Pablo Duarte y José Yurramendi, ambos del PN, el más buscado fue el primero.

¿Qué sucede en Colonia? Carlos Moreira, quien va por el lema del Partido Nacional, tiene más volumen de búsqueda que Jorge Mota, del FA.

Las búsquedas de los candidatos de Lavalleja están parejas: Mario García y Carol Aviaga, ambos del PN, son los candidatos con mayor intención de voto en el departamento.

En Maldonado, Rodrigo Blas obtuvo mayor cantidad de búsquedas en la última semana que Enrique Antía, quien fue intendente hasta hace algunos meses.

En Paysandú entre Guillermo Caraballo y Nicolás Olivera, del Frente Amplio y Partido Nacional respectivamente, el más buscado fue el primero

¿Qué sucede en Artigas? Entre Pablo Caram y Roque Moreira (del PN los dos candidatos), el primero tiene mayores volúmenes de búsqueda.

Yamandú Orsi, en el departamento de Canelones, tiene niveles de búsqueda altos comparado con el candidato del Partido Nacional:

Alejo Umpiérrez, candidato del PN para Rocha, es más buscado por los uruguayos en comparación con Aníbal Pereyra, del FA.

Andrés Lima, quien fue intendente de Salto hasta comienzos de 2020, tiene más búsquedas que Carlos Albisu, el candidato del Partido Nacional -quien además tiene el apoyo del Partido Independiente-.

En Flores, los candidatos que tienen mayor intención de voto son Fernando Echeverría y Federico Ruíz. No obstante, Google Trends no muestra resultados debido a que "no hay datos suficientes".

No es el único departamento en que no hay suficientes datos. En Río Negro no hay suficiente volúmenes de búsqueda para los dos candidatos con mayor intención de voto: Óscar Terzaghi y Omar Lafluf.



En Rivera la situación es igual: Richard Sander y Mauricio González tienen muy poco volumen de búsqueda. Carmelo Vidalín y Raúl Licandro, candidatos para el departamento de Durazno tampoco ofrecen datos en Google Trends.



Sucede lo mismo en el caso de San José. La candidata Ana María Bentaberri y el candidato César Zunino no tienen suficiente volumen de búsqueda, según Google Trends. También en Soriano con los candidatos Guillermo Besozzi y José Luis Gómez; y en Tacuarembó (Wilson Esquerra y Alfredo de Mattos) y Treinta y Tres (Mario Silvera y Ramón da Silva).