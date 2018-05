Ejecutivo rechazó de plano rebaja del gasoil

El gobierno desechó de plano el planteo del movimiento Un Solo Uruguay para llevar el precio de los combustibles a la paridad de importación, realizado hace dos meses, y generó la molestia de los denominados "autoconvocados" que entienden que la respuesta no fue técnica por lo que evaluarán medidas. Los productores planteaban una rebaja del 30% en el gasoil.

El Poder Ejecutivo colgó en la página web de Presidencia un documento con el que intentó desmontar uno por uno los argumentos que había manejado Un Solo Uruguay. Este movimiento junto con las gremiales agropecuarias habían presentado una propuesta para bajar el precio del litro del gasoil de $ 40,2 a $ 32,7 lo que hubiese supuesto una merma en la recaudación de US$ 244 millones para el Estado que se proponía atenuar mediante una serie de medidas.

Para el gobierno, "los supuestos detrás de los factores atenuantes en muchos casos resultan discutibles, alterando el resultado del análisis". El gobierno entiende que la propuesta contiene una estimación demasiado elevada del contrabando y del consumo de gasoil por parte del Estado, una falta de justificación del incremento de las ventas del combustible que se produciría si fuese rebajado a las empresas de transporte internacional y un cálculo no realista del incremento en la recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (Irae), entre otros aspectos. "Al integrar estas consideraciones y correcciones al análisis, los factores atenuantes de la baja se disipan fuertemente", insiste el gobierno.

"El gobierno es consciente de la relevancia que tiene el gasoil como insumo del sector productivo, y por eso ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años para lograr un abaratamiento relativo. Los ajustes de precios recientes han implicado que el gasoil aumente menos que la gasolina, lo cual se evidenció en junio de 2017, cuando el gasoil se redujo un 8% mientras que la gasolina permaneció constante, y en enero de 2018, cuando el gasoil aumentó un 4,9%, mientras que la gasolina lo hizo en un 9,8%. Los precios de los combustibles se encuentran bajo un permanente monitoreo", sostiene el documento del gobierno. También señala que las propuestas de Un Solo Uruguay implicaba afectar los márgenes de ganancia de actores privados como Alcoholes del Uruguay y los propietarios de estaciones de servicio.

Molestia.

Guillermo Franchi, uno de los portavoces de Un Solo Uruguay, dijo a El País que "se nos contesta sin absolutamente ninguna cifra y se nos dice que el contrabando no es lo que ponemos y es un dato que dio la propia ministra de Industria Carolina Cosse un año y medio atrás en una reunión con los cultivadores de arroz". "Les parece mal que se toquen las ganancias de Alur que cobra un 300% más el biodiesel de lo que vale en el mercado internacional. Así yo también doy ganancias, así da ganancia cualquiera", agregó.

"Nosotros estamos reclamando la paridad de importación para poder competir con nuestros vecinos. Para ser competitivos, tenemos que manejar los mismos precios que los vecinos que venden exactamente los mismos productos que nosotros con el aliciente de que tienen un gran mercado interno y nosotros exportamos el 75% de lo que producimos", señaló Franchi. "Por supuesto, se van a plantear movilizaciones. Consideramos que la respuesta es totalmente insatisfactoria. Se nos dice que no porque no. No hay justificación técnica", sostuvo Franchi.