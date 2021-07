Ehrlich sobre reparación a víctimas de la guerrilla: "Nos está costando mucho cerrar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ricardo Ehrlich, ex intendente de Montevideo y actual presidente del Frente Amplio, se refirió a la reparación económica para víctimas de la guerrilla que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas y expresó: "Nos está costando mucho cerrar".

"Todos los temas tienen que ser estudiados y puestos arriba de la mesa. Claramente tenemos el país con más temas no laudados. Estoy pensando en tema de los desaparecidos y temas que... nos está costando mucho cerrar y es necesario dar vuelta la página, es necesario cortar un daño transgeneracional que pertenece y cuesta", expresó en diálogo con el programa radial "Punto de encuentro" (Radio Universal).



Ehrlich consideró que esto no pasa únicamente en Uruguay y puso como ejemplo a España. "Pasaron cuántos años de la Guerra Civil y todavía las heridas están latentes", expresó.



Con respecto a las reparaciones, el ex intendente opinó que "no hay una simetría entre unas y otras pensando en lo que ha sido el tratamiento de las situaciones, el problema de las cárceles, la tortura, las desapariciones y demás", dijo.



"Entiendo que no es un tema sencillo, es un tema difícil para el país y que tiene que ser estudiado con la mayor tranquilidad, cosa que que no es fácil. Pero sobre todo entiendo que no hay que plantearlo como una simetría con las reparaciones que el Estado sí tenía que asumir", dijo.



"Creo que tenemos que tener nuestra mejor disposición para cerrar nuestras heridas y mirar para adelante. Hacer justicia corresponde siempre y hay que actuar en el marco de lo que es las reglas de juego de las construcción democrática que requiere todo ese esfuerzo", agregó.



Esta no es la primera vez que este tema entra en la agenda, pero en esta legislatura quien abrió el juego fue Cabildo Abierto, que en diciembre del año pasado presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores su proyecto de “Reparación a víctimas de actos cometidos por grupos armados de carácter ideológico en el período comprendido entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976”. El documento de 191 páginas lleva como subtítulo: “El Estado asume la responsabilidad”.



Los integrantes de la coalición están de acuerdo en que debería existir una reparación, pero tienen matices respecto a cómo hacerla y por eso no se espera que se resuelva rápidamente.