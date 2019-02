EE.UU. llevó a suba de depósitos en el Bandes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno de Venezuela ha recurrido al Bandes Uruguay para hacer la gestión de negocios internacionales como consecuencia de las medidas que adoptó Estados Unidos al incluir a ciudadanos venezolanos en una lista de posibles infractores a la ley de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Eso explica el incremento en las colocaciones de no residentes en el Bandes Uruguay. Durante 2018 los depósitos de no residentes (la gran mayoría venezolanos) en el Bandes pasaron de US$ 53 millones a US$ 98 millones. A inicios de 2018 el Bandes tenía 27 clientes no residentes con más de US$ 250.000, y a fines de 2018 tenía 44 clientes en esas condiciones, es decir por lo menos 17 clientes nuevos, según la diputada blanca Graciela Bianchi.

Juan Pedro Cantera, superintendente de Instituciones Financieras del Banco Central del Uruguay, dijo en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes, que “ese elemento generó la consecuencia, en virtud de que el gobierno de los Estados Unidos los incorpora en la lista, de que el banco en Uruguay pierde a sus corresponsales en aquel país y solo se queda con sus corresponsales en Europa, con la salvedad de dos corresponsales en Estados Unidos que sí siguen vigentes y atienden una operativa en particular, que se mantiene”.

“Ese es el origen de ese incremento de depósitos, particularmente de personas jurídicas. En especial, es un incremento de saldos y no de clientes, aunque sí lo hay; tal como se mencionó, hay diecisiete clientes nuevos, pero el monto más significativo ocurre por los otros clientes que incrementan su saldo”, explicó Cantera. El funcionario compareció acompañando a los directores del Banco Central del Uruguay, por pedido del Partido Nacional que quería información respecto a la posibilidad de que hubiese llegado dinero “negro” de origen venezolano a Uruguay, vía Bandes.

Directivos objetados

El funcionario reconoció que el Banco Central objetó a varias personas que el gobierno venezolano había propuesto para ser directivos del Bandes Uruguay. “En particular, el señor Simón Zerpa, expresidente de Bandes Venezuela y expresidente de Bandes Uruguay, obtuvo la no objeción de la Superintendencia para ser designado por parte del Banco como director y presidente de la institución, pero cuando el gobierno de Estados Unidos emitió la lista en la cual se lo incluía, trasmitimos al banco que no estaría cumpliendo con los requisitos que exigía nuestra normativa. El banco no tomó en cuenta nuestra advertencia y en enero de 2018, la Superintendencia decidió instruir al banco a remover a su presidente. El banco, en primera instancia, recurrió la decisión, pero luego, la acató”, contó Cantera.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Alberto Graña, dijo a los legisladores que el banco emisor no podía dar por válidas las advertencias del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en el sentido de que el gobierno de su país quería sacar dinero vía las oficinas locales del Bandes.

“No podemos «cobrar al grito» para decirlo vulgarmente, de un tuit. Me parece que no califica como una denuncia a ser estudiada lo que pueda decir un político cualquiera sea, Guaidó, (Nicolás) Maduro o alguien de otro país fuera de los canales formales. Entonces, no corresponde decir que el Banco Central no prestó atención a una denuncia”, sostuvo.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro, cuestionó duramente al convocante blanco Rodrigo Goñi. “Nos molesta particularmente la citación que originalmente hace el Partido Nacional, sin presentar pruebas concluyentes, solo en base a manifestaciones de un sujeto que no tiene ninguna potestad constitucional ni legalidad internacional (...) se está citando a las autoridades del Banco Central sin ninguna prueba fehaciente”, acusó.

Topolansky: Guaidó y Maduro son iguales

La vicepresidente Lucía Topolansky cree que el presidente venezolano Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó son “iguales, son caribeños”. En declaraciones al programa “Novaresio 910” de Argentina consideró que “hay torpezas de los dos lados porque son iguales, son caribeños”. “Es tan caribeño y tan estridente Maduro como Guaidó, Guaidó como Maduro”, consideró. “Tengo una pena en el alma. No solo por Venezuela, sino por Latinoamérica, porque es una situación sumamente difícil. Nosotros, desde Uruguay, estamos haciendo crecientes esfuerzos porque entendemos que el problema es entre guerra y paz. El escenario de la paz porque el escenario de guerra no le conviene a Venezuela ni a nadie en Latinoamérica”, comentó la vicepresidenta.

“Nosotros, lo que proponemos (para Venezuela), son elecciones libres y totales. Esto quiere decir supervisadas por Naciones Unidas”, dijo la vicepresidenta. Consideró que la ayuda humanitaria para Venezuela, dada la crisis que atraviesa, “es una propina”.

El diputado del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi, no tiene la misma explicación que Topolansky sobre la conducta de Maduro y Guaidó. “Se puede decir que hubo torpeza de los dos lados, pero no porque sean caribeños”. “A no ser que ella piense que Fidel Castro era tonto, porque nació en Cuba y está en el Caribe”, ironizó. “Entre los caribeños hay de todo, hay gente muy importante también entre los caribeños”, opinó.