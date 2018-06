EE.UU. inquieto por postura uruguaya

Kenneth George, nominado por el Gobierno de Estados Unidos para ser embajador en Uruguay, adelantó que un "foco principal" de su gestión, si es confirmado para su cargo, será la postura del Gobierno de Tabaré Vázquez sobre Venezuela. En una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, George, un veterano político y empresario del sector de la salud del estado de Texas, comentó que Uruguay ha colaborado con Estados Unidos en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero reconoció que no ha sido así con respecto a Venezuela (el Gobierno de Vázquez no acompañó la idea de otros Estados latinoamericanos de expulsar al país caribeño de la OEA). George dijo estar al tanto de que el asunto es "sensible" dentro de la Administración Vázquez.

Todo lo vinculado a la relación entre Uruguay y el gobierno del venezolano Nicolás Maduro "es un importante objetivo" que tendrá si viene a Uruguay, dijo George.

China fue un tema de la audiencia porque el presidente del comité, el republicano Marco Rubio, se refirió al creciente vínculo comercial de Uruguay con China y criticó la forma en que este país busca aumentar su influencia en la región. Otro senador mencionó que hay inversiones portuarias chinas en Uruguay.

George leyó que si bien "Estados Unidos es el cuarto socio comercial de Uruguay, con un importante superávit comercial, ¡es solamente el cuarto! China es su principal socio comercial (de Uruguay). Me comprometo a ayudar a desarrollar las oportunidades de negocios en Uruguay para las empresas estadounidenses", dijo. Destacó que Uruguay es "muy progresista" en materia de derechos humanos, que tiene "una creciente clase media" y que es una democracia "completa".