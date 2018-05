EE.UU. advierte por falta de atención a minorías religiosas

Uruguay es el país más laico de la región y ya hace un siglo que la religión está separada del Estado. Sin embargo, el grado de respeto a los diferentes credos parece no ser homogéneo. "Grupos religiosos minoritarios como bahaíes, umbandistas, budistas e hindúes, afirmaron que el gobierno demostró más interés en otros grupos religiosos, en particular grupos cristianos y judíos, y que no se promovieron casi oportunidades de diálogo directo con el gobierno sobre libertad de culto durante el año" pasado. Así lo señala el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Si bien Uruguay está lejos de las persecuciones religiosas que están sucediendo en algunos países asiáticos y africanos, no está exento de hechos de discriminación por cuestiones de fe. La Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación del Ministerio de Educación y Cultura recibió 21 denuncias el año pasado, de las cuales cuatro casos fueron por razones religiosas.

Estados Unidos destaca el reconocimiento y los homenajes que brindó Uruguay sobre el holocausto al pueblo judío, aunque condenó los ataques antisemitas que recibió esa comunidad en el memorial de la rambla de Montevideo. "Desconocidos vandalizaron en dos oportunidades el Memorial del Holocausto en Montevideo con grafitis antisemitas" en el año pasado. Pero "en ambas ocasiones, las autoridades locales eliminaron de inmediato los grafitis y condenaron el acto de vandalismo".

En esta línea, el informe recuerda que "el 12 de mayo se publicaron mensajes antisemitas en línea luego de un partido de básquetbol en el que participó un equipo judío (Hebraica y Macabi)". Otras publicaciones "en medios sociales hicieron alusión a experimentos nazis realizados durante la Segunda Guerra Mundial".

La embajadora de EE.UU. en Uruguay, Kelly Keiderling, se reunió en setiembre con representantes del Comité Judío Estadounidense para hablar sobre los actos de discriminación a los que se enfrenta la comunidad judía en Uruguay.

Funcionarios de la embajada de ese país también se encontraron con representantes de las iglesias evangelistas, las que cuestionan algunas líneas de educación sexual en las escuelas y la suspensión de una directora de un liceo de Salto, el año pasado, por una charla contra la despenalización del aborto. El informe subraya que el Parlamento uruguayo designó al 19 de marzo, día del natalicio de José Pedro Varela, como el Día de la Laicidad.