Educación y seguridad, los dos desafíos para Martínez

A puro tango cerró la cena de recaudación de fondos del precandidato e intendente de Montevideo Daniel Martínez en el hotel Enjoy de Punta del Este. Vieja viola, Se dice de mí, Garufa, y Castillos en el aire (de Alberto Cortez) fueron los temas interpretados por Valeria Lima como cierre del encuentro en que participaron más de 100 personas y al que para acceder había que pagar US$ 1.000.

El menú del pasado viernes estuvo compuesto por una entrada de rosace de jamón crudo, el plato principal fue filet de lomo. Hubo champagne y vinos. El discurso fue muy similar al que había pronunciado en el Hotel del Prado en diciembre del año pasado, también frente a empresarios y políticos. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 8:10 y se retiraron del hotel pasada la hora 23.

Se habían dispuesto 11 mesas para diez personas en el salón Río de Janeiro, donde se limitó la entrada a la prensa. No todos los asistentes pagaron. Según supo El País el ministro de Economía Danilo Astori fue invitado al igual que otras autoridades. De los US$ 1.000 que costaba el ticket, US$ 700 iban para los sectores y US$ 300 para pagar los gastos.

Según contaron a El País participantes de la cena, Martínez destacó su experiencia de gestión al frente de la Intendencia de Montevideo. Subrayó la forma de trabajo en equipo, la "transversalidad" y los resultados que obtuvo en el plano económico-financiero, donde se logró superávit operativo por tercer año consecutivo.

En el plano político, habló de buscar acuerdos y consensos "entre todos" los partidos en los grandes temas. Se mostró dispuesto a escuchar a los diferentes sectores, tanto a empresarios como a trabajadores.

Martínez reconoció a la educación y seguridad como los dos principales desafíos que tiene por delante Uruguay y en los que hay que mejorar resultados, gane quien gane las elecciones de octubre. En cuanto a seguridad, se refirió a la necesidad de un abordaje integral y respaldó los operativos que viene realizando el Ministerio del Interior en los diferentes barrios.

En educación se extendió más. Como otras veces, señaló que aún no se crearon los empleos que van a tener "nuestros hijos" a futuro. En su opinión, la enseñanza —además de conocimiento— debe generar "una impronta muy fuerte de cultura emprendedora".

El precandidato destacó los logros alcanzados, pero se apoyó en su eslogan: "Un nuevo impulso", para afirmar que "hay que pararse frente al mundo de una manera diferente, manteniendo el paradigma del desarrollo en base al conocimiento".

El Auditorio.

En su primera cena de recaudación de fondos del año, el precandidato Martínez estuvo rodeado de políticos y empresarios. Asistió Astori y su pareja la diputada Claudia Hugo, la ministra Liliam Kechichian (Turismo), el subsecretario Pablo Ferreri (Economía), el director de Uruguay XXI Antonio Carámbula, el exintendente Mariano Arana, el exministro del Tribunal de Cuentas León Lev, el exsenador Alberto Couriel, el prosecretario de la Intendencia de Montevideo Christian Di Candia y el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones Horacio Yanes.

No solo eso, el encuentro logró reunir a dos diputados que mantienen una mala relación, como lo son el exintendente de Maldonado Oscar de los Santos (Alianza Progresista) y el representante de la Liga Federal Darío Pérez.

Se hicieron presentes empresarios de peso como Giuseppe Cipriani, responsable de la inversión para el hotel San Rafael de Punta del Este, el dueño del parador y restaurante La Huella, Martín Pittaluga, Jorge Stighetti de la Banca de Quinielas y Juan Carlos Sorhobigarat, dueño de Terramar Inmobiliaria. Isaac Mejlovitz, director de Macromercado, Jorge Stighetti de Abitab y Alejandro Ruibal de Saceem.