Eduardo Brenta: “Adeom instaló una lógica de cogobierno”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pocos días de haber dejado el cargo de director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta lanzó duras críticas hacia Adeom, al afirmar que trató de instalar una lógica de cogobierno por medio de una práctica “extremadamente corporativa”.

Como balance de la relación con el gremio, declaró a El País que la administración de Daniel Martínez logró el objetivo de mantener el “mayor nivel de negociación posible” con Adeom y que se firmó un convenio colectivo “histórico” al inicio de la gestión. Sin embargo, agregó que con el cambio de correlación de fuerzas en el sindicato liderado por Valeria Ripoll “se instaló una lógica de tratar de cogobernar”.



“Dijimos que íbamos a generar diálogo, negociación colectiva, pero en ninguna variante cogobierno. La verdad es que esa cultura del cogobierno venía instalada. Esta administración saliente aceptó negociar, pero no cogobernar y eso fue un cambio de paradigma en el relacionamiento, el que debería confirmarse de aquí en adelante”, expresó. Y añadió: las decisiones las debe tomar el gobierno electo y “nunca el sindicato”.

Brenta reconoció que el pasado fue un período de “mucho choque verborrágico”. “Lamentablemente han transformado a Adeom en un gremio tremendamente corporativo, cuyas reivindicaciones están restringidas a los aspectos de gestión departamental y en mi opinión está lejos de la tradición histórica del sistema sindical uruguayo”, opinó.



El exjerarca municipal aclaró que cuestiona la actual conducción del sindicato, no a los funcionarios. En tanto, reivindicó a la administración anterior por irse con un 52% de aprobación, algo que no se había alcanzado desde tiempos de Mariano Arana. “Esto permitió renovar la intendencia con una mayoría holgada”, aseguró sobre la elección que le dio la victoria a Carolina Cosse.



En tanto, defendió la candidatura de Martínez por contribuir al triunfo del Frente Amplio. Además, sostuvo que si las elecciones hubieran sido en mayo -como estaba previsto antes de la pandemia- el resultado hubiera sido favorable al exintendente. “Todo indicaba que iba a ser reelecto”, afirmó.

Brenta también se refirió a la derrota del Frente Amplio en octubre de 2019 y sostuvo que “quienes le atribuyen a Daniel la responsabilidad no perciben que es un fenómeno multicausal. No es el único responsable”.



“Cometimos el error de entrar en un enfrentamiento ciudad-campo a partir del surgimiento de Un Solo Uruguay”, reconoció. En medio del proceso de autocrítica, consideró que “no es adecuado” el manejo de nombres para la presidencia de la coalición.



Consultado acerca del futuro de Marínez en la política, Brenta dijo que “la vida dirá”. “Tal como dice (Julio María) Sanguinetti en política no hay muertos, sino heridos graves”, afirmó.



Después de dejar la intendencia, Brenta trabajará en el Senado junto a Enrique Rubio, que tiene la titularidad de la banca de la Vertiente Artiguista. “Mi primer desafío será participar del debate del Presupuesto Nacional, donde ha quedado demostrado que estamos ante un Presupuesto con altísimas inconsistencias y el costo lo van a pagar los asalariados”, afirmó.

Brenta dijo que “estamos ante un ajuste fiscal” y que se desmanteló el Sistema Nacional de Cuidados al no renovar contratos de personal técnico. “Hay un error de diagnóstico con la forma de pararse frente a la pandemia, mientras Japón ha destinado 20 puntos de su PBI para mitigar impactos, Uruguay es el país que menos inversión ha realizado en América Latina”, subrayó.