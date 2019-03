Eduardo Bonomi al Parlamento por muertes en 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior deberá comparecer en abril ante el Parlamento para ser consultado sobre la cantidad oficial de muertos en acciones delictivas en el año 2018. La convocatoria se votó ayer en la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, a iniciativa del senador nacionalista Javier García.

La razón del legislador del Espacio 40 es que “no se conocen las cifras de 2018 y las ultimas que se conocen son del primer semestre”, según dijo a El País.

“Las cifras están, pero no se entiende por qué no se han dado a conocer. Son cifras oficiales que circulan extraoficialmente y el ministerio las tiene escondidas. Tenerlas y no darlas es una forma de manipulación”, sostuvo.

Hace unos días se manejó extraoficialmente una cantidad superior a los 400 homicidios en el curso del año pasado, bastante más que en 2017.

Un informe de la privada Fundación Propuestas (Fundapro) conocido en noviembre pasado señala que en los primeros 10 meses del año, 331 personas fueron asesinadas.

Estos números muestran un aumento del 47,7% respecto al mismo período del año 2017, cuando la cifra llegó a los 224 homicidio, según el mismo relevamiento privado.

García espera que Eduardo Bonomi vaya a la comisión en la primera semana de abril.