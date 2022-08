Ediles nacionalistas critican aumento de la contribución inmobiliaria en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Junta Departamental de Montevideo se encuentra en plena discusión sobre el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por la intendenta Carolina Cosse, y en ese marco desde la bancada del Partido Nacional ya surgieron voces críticas con lo que se considera es un aumento de la contribución inmobiliaria.

“Nos oponemos férreamente a este incremento”, señaló a El País el edil Javier Barrios Bove, del sector nacionalista Por la Patria.



“Escondido bajo el slogan ‘que pague más quien tiene más, y que pague menos quien tiene menos’, hay un verdadero ajuste impositivo, que lo único que busca es lograr saciar la voracidad de la intendenta en esta materia de recaudación”, añadió el dirigente nacionalista.

El edil también sostuvo que cuando el equipo económico de la comuna compareció ante la comisión de Presupuesto de la Junta, “las respuestas fueron claras” respecto a lo que ocurrirá con la recaudación impositiva. “Mientras en 2021 se recaudaron $ 5.738 millones, cuando se apruebe el nuevo sistema, con nuevas franjas, en algunos casos con mayores alícuotas, la recaudación pasará a ser de $ 6.286 millones”, dijo Barrios Bove, que agregó: “O sea, un incremento de $ 548 millones al año”.



Sin embargo, la postura de los blancos no es la de la oposición en su conjunto. En el Partido Colorado, por ejemplo -colectividad que tiene cuatro ediles- su bancada aún no definió su posición al respecto porque no ha tratado el tema hasta el momento.



E incluso, según contó a El País el edil colorado Matías Barreto -del sector Batllistas- hay algunas visiones que en este momento se inclinan a favor de la propuesta de la administración de Cosse. Sin ir más lejos, la del propio Barreto, de acuerdo al análisis preliminar que hizo de la información proporcionada por el gobierno departamental.

“Lo que plantearon es agregar una nueva escala, y eso hace disminuir la alícuota que pagan algunas franjas, por lo que hay determinadas personas que pagan menos y otras que pagan más”, afirmó el edil, que subrayó: “Lo tengo que analizar, pero en principio comparto lo planteado” en la iniciativa enviada. “No me parece mal; lo estamos analizando”, concluyó.



En el Frente Amplio, en tanto, lo que entienden es que con el cambio de franjas “pagarán más los que tienen más”, mientras que “el 76% de los hogares” terminarán pagando menos, dijo la edila frentista Patricia Soria.