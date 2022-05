Ediles de Maldonado no devolvían notebooks, Junta hizo denuncia y las comenzaron a entregar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Damián Tort, dijo este jueves a El País que el pasado martes radicó una denuncia en la Policía contra cinco ediles del período anterior, porque no devolvieron las notebooks que se les entregó cuando asumieron su banca.

Los ediles implicados fueron de todos los partidos que tienen representación en la Junta, manifestó Tort, y explicó que tres fueron del Frente Amplio, uno del Partido Nacional y otro del Partido Colorado.



Al presentarse la denuncia, los coordinadores de bancada de cada partido se lo informaron a los ediles implicados, que aseguraron que devolverían los dispositivos. “Ahora hay uno que la devolvió, otro que lo hará esta tarde y los otros tres en el correr del día”, dijo el presidente de la Junta.



Asimismo, aseguró que si los ediles devolvían los dispositivos, retiraría la denuncia presentada.

Como explicó Tort en conversación con Subrayado (Canal 10), “a cada edil, cuando ingresa al período se le presta una notebook para hacer mejor su trabajo, una vez que no es reelecto la tienen que devolver”. "(La denuncia la) tuvimos que radicar debido al asesoramiento que tuvimos por el asesor letrado de la Junta Departamental, de que si no denunciábamos este hecho estaríamos incurriendo en una omisión", afirmó.



A su vez, Tort dijo a El País que el sistema de la Junta funciona como “una calesita”, de modo que las notebooks que son devueltas por los ediles no electos son dirigidas a los nuevos que asumen la banca. Ante la falta de cinco dispositivos desde el inicio del período, tuvieron “que sacar (notebooks) de otras oficinas” para poder entregárselas a los ediles a los que le faltaban, indicó.

“Hace más de un año que venimos diciendo por intermedio de la propia Junta y coordinadores de bancada que tenían que devolver los equipos”, sostuvo Tort. “Respondían que iban mañana, que iban pasado, que iban la semana que viene, en reiteradas excusas”, concluyó.