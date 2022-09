Ediles del FA rechazaron pedido del PN para debatir en la Junta por viaje de Hagobian a Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil del Partido Nacional (PN) Diego Rodríguez Salomón solicitó ante la Junta Departamental de Montevideo debatir sobre el viaje a Ucrania de Sebastián Hagobian, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (FA). Sin embargo, salvo por el voto a favor del edil Pedro Giudice, el FA rechazó la solicitud.

"Eso dice mucho. Que el Frente Amplio no quiera debatir por un tema aberrante, en calidad vaya a saber de qué. Cuando uno viaja tiene un cargo, tiene un rol. En este caso es funcionario de la IMM y la Intendencia no se ha expedido al respecto", dijo Rodríguez a El País.



"Queremos saber qué piensa Carolina Cosse sobre este hecho lamentable de apoyar a Rusia. Callar también es otorgar y si no habla es cómplice o avala al señor Hagobian", agregó el edil.



Sobre Hagobian, Rodríguez dijo que "tiene un cargo político y se puso del lado del país intervencionista (Rusia). Apoyar esos referendos direccionados es lamentable". "Si va a defender referendos inventados es porque avala. Es un tema muy serio que está afectando la imagen del país", agregó.

El edil nacionalista envió una solicitud a la Junta Departamental de Montevideo solicitando una "retractación urgente" de Hagobián por su viaje así como la postura pública de Cosse al respecto.



El mensaje de Ucrania y la respuesta de Lacalle Pou

El viaje de Sebastián Hagobian y su participación como observador en el referéndum de anexión organizado por Rusia en territorios ucranianos ocupados no pasó desapercibido al gobierno de Ucrania.



El gobierno ucraniano advirtió que representantes de ocho países, entre los que incluye a Uruguay, “están participando de un crimen colectivo” por su observación en el referéndum que se lleva a cabo en regiones ocupadas del este y el sur de Ucrania respecto a su anexión con Rusia, según señaló el sitio web del Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania.



Por su parte, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo este viernes que no se puede "hacer cargo de lo que haga un funcionario de una intendencia departamental".



"Lo que se aclaró, es que no representa, como sabe el presidente ucraniano, su canciller y el embajador que está en Argentina que no es la posición uruguaya", insistió el mandatario.