Ediles del FA dicen que "es mentira" que IMM contrató a varios excustodios de Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Se ha acusado al gobierno departamental y en particular a la intendenta Carolina Cosse de haber contratado a un gran grupo de custodios" del expresidente Tabaré Vázquez. "Eso es mentira", dijo este lunes el edil frenteamplista Nicolás Lasa en una conferencia de prensa.

"Tanto no es así que, de todos los nombres que figuraron en prensa, de todas las personas que desempeñaron tareas de seguridad, solo uno fue contratado por esta intendencia y para realizar tareas que no se vinculan con la custodia de la intendenta de Montevideo", añadió.



El 20 de octubre, Cosse aseguró que los custodias del expresidente Vázquez se encontraban trabajando para la comuna en diferentes áreas. La frenteamplista indicó que uno estaba en el proyecto de cuidado del área del Mercado Modelo, dos formaban parte de una comisión que se formó "para considerar temas de seguridad en todo lo que son las instalaciones de la intendencia en Montevideo", otro es era su escolta y otros dos ya estaban.



El 25 de octubre, la intendenta aclaró: "Salvo uno, los demás no los contrató la Intendencia. O sea, la relación con el Estado ya existía. Lo que hicimos desde la Intendencia fue llamarlos en comisión".



Cosse fue llamada a comparecer este lunes ante la Comisión General de la Junta Departamental por sus declaraciones. Sin embargo, tomó la decisión de que asistiera una delegación en su representación.



"No hay voluntad de información"

Por otra parte, Lasa dijo que entienden que se "está produciendo un abuso de las herramientas cuando se solicitan pedidos de información, no se permiten que cursen los plazos para responderlos, y después se solicita la comparecencia de las autoridades en la Junta Departamental".



Además, señaló: "No hay voluntad de información. Se está peleando más por una nota en un diario, por una nota de prensa, que por acceder a la verdad y por manejarnos en política con la verdad".