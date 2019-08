Ediles encajonan proyecto del intendente Di Candia contra la cartelería política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya pasaron más de dos meses desde aquel día. Preocupado por la contaminación ambiental y visual, el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quiso dar una señal fuerte el 27 de mayo y envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para ampliar la zona de prohibición de la cartelería política que invade la ciudad cada elección. La iniciativa de la intendencia también limitaba los plazos de retiro de los carteles y pasacalles y actualizaba las multas a los partidos políticos.

Ese día Di Candia tuiteó que se necesitaba “un acuerdo de todas las partes para no afectar la convivencia y el ambiente” frente a la invasiva cartelería.



Pero después llegó el invierno, se jugó la Copa América, pasaron las elecciones internas y las vacaciones de julio, arrancó la campaña electoral hacia octubre y nada. No pasó nada. Según dijeron a El País ediles oficialistas y opositores, la junta ni siquiera ha tratado el proyecto en comisión y el panorama parece indicar que la nueva normativa no estará vigente en esta campaña electoral.

El proyecto por ahora ha sido encajonado debido a reparos y aparente desinterés de los propios ediles del Frente Amplio, que no han adoptado una posición en su bancada. Y eso que son los partidos de oposición los que han colocado más columneras de cartonplast y pasacalles en las calles. Di Candia pretendía que la nueva normativa estuviera vigente el 1° de julio, hace ya un mes.



El intendente dijo a El País que este es un tema que le “preocupa” porque “la Junta Departamental es la caja de resonancia de la gente”. Lamentó que la ampliación de la zona de prohibición -que abarca a toda la rambla y la Ciudad Vieja- no haya sido tenida en cuenta por la bancada frenteamplista. “La junta no lo ha tratado, no lo ha enviado a ninguna comisión, lo tiene en stand-by; no es la situación que hubiésemos preferido”, admitió Di Candia, quien de todos modos apuntó que los ediles tienen el “absoluto derecho” de postergar el debate.

Ante esta situación, la Intendencia de Montevideo pidió ayer en forma pública a los candidatos que perdieron la elección interna que retiren las columneras y pasacalles “que no se encuentren vigentes, así como los elementos que se utilizan para su colocación”. El plazo para retirar, de 30 días posteriores a la elección, venció el miércoles pasado.



“Evidentemente ya no tiene sentido, hay una gran cantidad de candidatos que no corren”, dijo Di Candia. En las calles aún se ven, por ejemplo, carteles de los exprecandidatos colorados Julio María Sanguinetti y José Amorín, y de los blancos Juan Sartori y Jorge Larrañaga.



Más allá de ese aviso, la intendencia sacó a la calle una cuadrilla especial a retirar la cartelería de las precandidaturas que caducaron. Se “apela a la comprensión de los responsables de la situación que atraviesa la ciudad en este período electoral, en cuanto a contaminación ambiental y visual, así como al potencial problema de seguridad que este tipo de comunicación representa para el tránsito”, informó la comuna en su página web.

Muchos de los carteles terminan en un depósito ubicado en un subsuelo de uno de los edificios de la intendencia. Foto: Fernando Ponzetto.

No es prioridad.

En esta administración hay pocos antecedentes de proyectos de decreto enviados por la intendencia y que hayan sido rechazados por la junta. El caso más notorio ocurrió en mayo de 2017, cuando la junta rechazó por 17 a 14 la instalación de una imagen de la virgen María en la rambla.



¿Y por qué esta vez los ediles frenteamplistas decidieron no tratar a tiempo el proyecto de la Intendencia? Según supo El País, en la oposición hay todo tipo de especulaciones: desde que se trata de problemas internos entre el intendente y la bancada (“se votan 50.000 cosas en una sesión, si están de acuerdo lo votan y punto”, dijo un edil blanco) hasta que lo hacen porque los sectores frenteamplistas piensan hacer uso de los carteles de cara a octubre y no quieren que se limite.



El proyecto de Di Candia no es una prioridad para la bancada, que ahora se encuentra enfocada en la discusión del balance presupuestal, dijo a El País el edil socialista Sebastián Valdez. “El proyecto es atendible y lo vemos con buenos ojos, pero estamos con cosas más urgentes, hay que analizarlo con cuidado y tratar de que tenga acuerdo de todos los partidos”, explicó Valdez. Y admitió que “es difícil” que se llegue a aprobar para que entre en vigencia en este período electoral. Su compañera Inés Coll (frenteamplista independiente, ex Nuevo Espacio) admitió que es partidaria de ir a una “prohibición total” de las columneras en la ciudad ya que no cree que sea necesario seguir con la cartelería “en un mundo tan digitalizado”. Pero la edila informó a El País que el proyecto no se trató porque la bancada aún no tiene una posición formada. ¿Por qué tanta demora? “Cuando no hay posición es porque algunos sectores plantean que no están de acuerdo, que tienen reparos o que lo quieren estudiar más”, respondió.



Desde la oposición, el edil nacionalista Javier Barrios Bove opinó que la normativa debería aprobarse para la siguiente campaña electoral y no para esta. “Pero además hay cosas más graves en cuanto a la polución y enchastre de Montevideo, como las pintadas y las pegatinas”, dijo el edil de Alianza Nacional. Y los muros, se sabe, son propiedad casi exclusiva del Frente Amplio.