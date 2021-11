Ediles blancos proponer extender horario de bares, restaurantes y pubs hasta 03:30 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ediles del Partido Nacional de Montevideo solicitaron ante la Junta Departamental que se extienda los horarios de apertura de bares, restaurantes, pubs y afines ante un "momento justo para la reactivación económica", dada la apertura de fronteras más ampliada que comenzó el 1 de noviembre, y que este mes se disputarán en Montevideo las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, masculina y femenina, sumado al comienzo de la temporada de verano.

Los ediles blancos del Espacio 40 Fabián Bravetti, Rafael Seijas y Rafael Rondán calificaron de "injusta" la situación entre el trabajador de un bar, pub o restaurante "que puede funcionar hasta las 2 am, y el de un establecimiento bailable (muchas veces con sector gastronómico), que puede extenderse hasta las 5 am", en una nota enviada a la edila Sandra Nedov, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo.

En ese sentido, remarcaron que "no es de sentido común seguir manteniendo la restricción de funcionamiento hasta las 2 am para bares, restaurantes, pubs y afines". Por ello, proponen tres medidas.



Por un lado, que se modifique el horario previsto para el funcionamiento de los establecimientos comerciales mencionados, de las 02:00 horas a las 03:30 horas, modificando el numeral 2 de la resolución de fecha 3 de marzo de 2021.



Además, solicitan que se cambie el literal b del artículo 17 de la resolución 1567/18, que contempla el decreto departamental N° 36.615, que regula los horarios de entarimados, mesas, y sillas en el exterior de bares, restaurantes, pubs y salones de fiesta.



Allí se indica que el cese de noviembre a marzo será "de domingos a jueves a la hora 1:00 de la madrugada siguiente; viernes, sábados y vísperas de feriados no laborables a las 2:30 horas de la madrugada siguiente".



La nueva redacción prevé que sea "de domingo a miércoles a la hora 1:00 de la madrugada siguiente, los jueves a las 2:00 de la madrugada siguiente, los viernes, sábados y vísperas de feriados no laborables a las 3:30 horas de la madrugada siguiente".



Como tercera medida, piden que de forma "excepcional" durante diciembre de 2021 se autorice "extender el horario de utilización de mesas y sillas en el exterior de este tipo de locales de domingos a miércoles hasta las 2 de la madrugada".