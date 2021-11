Edila que denunció ser "espiada" en la ducha se alejó de su lista: "Comienzo un camino independiente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La edila de Soriano Tatiana Loitey se alejó de la lista por la que fue elegida por no sentir su apoyo, luego de que el también edil de Soriano Israel Acuña fuera denunciado en la interna por haberla "espiado" mientras estaba en la ducha. "Hoy comienzo un camino independiente", expresó durante la sesión de la Junta que tuvo lugar ayer lunes.

"Quiero manifestar que no recibí el apoyo de la lista por la que fui elegida, pero esto no me intimida sino que me hace darme cuenta de cuánto queda por hacer para que emerja y se tome conciencia de estos temas. Hoy comienzo un camino independiente, comprometida como siempre con mi departamento y mi partido, pero con mucha más fuerza", expresó la edila.



Durante su intervención, Loitey agradeció el respaldo que recibió por parte del Partido Nacional, pero lamentó "la actitud de algunas de sus autoridades locales" y departamentales que no se manifestaran públicamente "ante este repudiable hecho".



"En particular me resulta realmente doloroso que el pedido de renuncia de la banca de mi partido no haya sido unánime", expresó.



La edila rechazó además los cuestionamientos y comentarios que le hicieron durante estos días, tras conocerse los hechos ocurridos. "Se nos cuestiona e interpela por si nos estamos bañando, por cómo vestimos o por qué actitudes tenemos. Con esto se pone en duda los hechos abusivos que sufrimos. También se cuestiona si denunciamos o no los hechos de violencia, como si solo mediante una denuncia se legitimara lo acontecido", indicó.



"Hago la denuncia aquí, en los institucional, como modo de visibilizar que las mujeres aún sufrimos de múltiples formas violencia de género y que lo sucedido lejos de ser una broma es un comportamiento que manifiesta que aún hay varones que sienten el derecho de hacer con nuestro cuerpo e intimidad lo que quieren sin consecuencias", dijo.

Para la sesión el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, la senadora Gloria Rodríguez y la coordinadora del Congreso Nacional de Ediles, María Eugenia Elso, viajaron a Soriano con el objetivo de apoyar a la edila.

Junto a la Directora @graguido Senadora @gloriasaravista y Coordinadora del Congreso Nacional de Ediles @maria_elso vinimos a Soriano acompañar a la Edil @tatiloiteygalin en la sesión ordinaria de la Junta Departamental para brindarle nuestro total apoyo. pic.twitter.com/pTHPlfUdqv — Pablo L. Iturralde Viñas (@IturraldeVPablo) November 2, 2021

Luego del hecho, el edil Acuña, acusado de haber "espiado" a su compañera, aseguró que se trató de "una broma" de la que "se están agarrando" para lapidarlo.



Finalmente el viernes el edil envió una nota renunciando al partido y otra nota adjunta narrando los hechos desde su punto de vista, dijo Iturralde, y señaló que esto será enviado a la Comisión de Ética, que ya comenzó a tratar el tema.