Un edil con 387 votos se incorporó a Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la noche del 7 de junio del año pasado el edil Alfredo Silva y su ayudante, Florentino Techera, suben a un Chevette rojo, modelo 1990, y salen a recorrer la ciudad de Toledo. Así comienza la “ronda vecinal”, un sistema de patrullaje civil que surgió como respuesta a la falta de presencia policial en la zona.

Ahora Silva se sumó a la campaña de Daniel Martínez. El candidato del Frente Amplio confesó ayer en Océano FM que conoció al edil colorado en la noche del lunes. Por la tarde se entrevistaron. En las elecciones internas el edil obtuvo 387 votos con la lista 152000 a la Convención Nacional. En octubre todo el Partido Colorado obtuvo en Toledo 748 votos, Cabildo Abierto llegó a 2.594 y el Frente Amplio ganó con 5.087.



En Toledo manda el MPP, su alcalde es Álvaro Gómez y el departamento está a cargo de otro hombre del sector, el intendente y actual jefe de campaña de Martínez, Yamandú Orsi. El edil Silva dedicó cinco años a criticar la inseguridad, un asunto a cargo de otra figura del MPP, Eduardo Bonomi.

Meses atrás el alcalde Gómez y Silva cortaron la Ruta 6 para reclamar seguridad. El intendente Orsi criticó la gestión de Bonomi cuando asesinaron a una cajera de una estación de servicio cercana a su casa. Orsi estuvo ayer en la reunión entre el edil y Martínez.



Silva quiere ser alcalde de Toledo. “Me cansé. Nunca me dieron nada. Lo único fue un cargo de Relaciones Públicas para mi hija en la Intendencia de Canelones pero vino Carámbula y la voló. Yo sigo siendo colorado y batllista, soy convencional nacional. No me voy al Frente Amplio. Si me quieren echar que reúnan la convención y que me echen”, afirmó.



Si bien no se le conoce una profesión, Silva es hombre del deporte. Fundó el Club Keguay de Toledo. Tiempo atrás el edil dijo a El País que Orsi había resuelto que la Intendencia de Canelones aportara unos 25 mil dólares para la construcción del estadio del Club Keguay.