Edil pide informe a la IMM sobre el gasto en publicidad oficial para la campaña electoral

El edil Diego Rodríguez Salomón envió un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo para interiorizarse sobre el gasto en publicidad oficial que la administración municipal está haciendo en medio de la campaña electoral.

En su pedido de informes, el edil de la lista 404 del Partido Nacional consulta “qué dinero utiliza la IMM para abonar la publicidad que realiza en los canales de televisión privados” y “qué precio abonó o se comprometió a abonar a los medios televisivos”.



“Como hace 5 años, vemos que nuevamente se está utilizando espacio de publicidad en los distintos canales y radios para hacer propaganda de las ‘obras’ que ha realizado la Intendencia”, dijo Rodríguez a El País.

“Creemos que los recursos de todos los montevideanos deben ser destinados para cubrir las necesidades básicas que la comuna no cumple, y no gastar dinero para hacer promoción de las mal llamadas obras. Y decimos esto porque muchas de ellas no atacan los problemas que presenta Montevideo luego de 30 años de gestión del FA”, agregó el legislador departamental.



“Quedará muy lindo un túnel en Avenida Italia, unos remiendos en el pavimento o la inauguración de un enchufe para autos eléctricos, pero acá lo que se necesita son plantas de clasificación de residuos, un transporte más ágil, seguro y barato; una ciudad limpia y con infraestructura de verdad”, concluyó Rodríguez Salomón.