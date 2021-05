Edil del FA que preguntó "qué tan equivocado estaba Hitler" presentó su renuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nilson Portugal, edil del Frente Amplio por el departamento de Rocha, presentó su renuncia ante la Junta Departamental tras sus polémicos dichos publicados en Facebook en el marco del conflicto israelí palestino.

"Todos los días de mi vida me pregunto hermana, ¿qué tan equivocado estaba Hitler?", indicó el edil en una publicación. "Sionistas, invasores, asesinos de niños", dijo en otro posteo en la que se hacía referencia a Israel. "Por algo Dios nunca les dio tierras", agregó.

Las valoraciones que hizo Portugal generaron el inicio de una investigación de oficio por parte de la fiscal de Rocha, Jessica Pereira. El Partido Nacional, por su parte, expresó días atrás su "repudio y rechazo contundente a las declaraciones xenófobas y antisemitas" y exigió además "la renuncia inmediata al cargo".



El Frente Amplio, en tanto, dispuso el "no ejercicio del cargo" del edil mientras el Tribunal de Conducta Política analizaba el caso.



Portugal presentó ayer su renuncia. Antes, ya se había disculpado públicamente por sus dichos: "Visto que algunas personas me llamaron diciéndome que no había estado muy feliz en algunos comentarios respecto a la guerra que se está librando en Gaza, quiero pedir las disculpas pertinentes al pueblo de Israel y al pueblo palestino si estuve desacertado en los comentarios".



"Es que estamos un poco complicados con el tema pandemia y justo se desatan estos ataques de un lado y de otro, y a veces uno reacciona espontáneamente y dice lo primero que se nos viene a la cabeza", justificó.