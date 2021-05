Edil blanco presentó proyecto para que IMM exonere a clubes y gimnasios de impuestos por seis meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil blanco Diego Rodríguez Salomón presentó este lunes un proyecto de decreto para que la Intendencia de Montevideo (IMM) exonere de tributos durante seis meses a clubes deportivos y gimnasios, actualmente cerrados por decisión del gobierno para reducir la movilidad y evitar eventuales contagios de coronavirus.

Para el edil, es "un sector muy golpeado por la pandemia y la comuna debe dar señales económicas para que puedan subsistir".

El proyecto establece exonerar a gimnasios y clubes de la capital de la contribución inmobiliaria de los inmuebles donde se realiza la actividad física, los tributos domiciliarios relacionados a esos inmuebles y las tasas vinculadas directa o indirectamente a las actividades deportivas.

"Contamos con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA)", remarcó Rodríguez Salomón.

"Queremos en conjunto con CUGA que la IMM exonere de tributos que hoy en día están pagando los gimnasios y tienen facturación cero", indicó Rodríguez Salomón a El País.

Asimismo señaló que cuenta con "denuncias de algunos integrantes de CUGA de que los persiguen".



"Hay profesores que graban sus clases por Zoom en el establecimiento y les cae una inspección por una denuncia de un vecino que escucha ruidos, pero es un profe que se está grabando para subir las clases a la plataforma online. Queremos que la IMM afloje un poco la cincha en el sentido que exonere contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios y que exonere las tasas de residuos comerciales", expresó.

Según Rodríguez Salomón, los gimnasios abonan "cerca de $ 7.000 por residuos comerciales". "¿Qué puede tener de residuos comerciales un gimnasio más que una bolsa chica de basura? Hoy los gimnasios lo están pagando y obviamente no tienen ingresos", valoró.

"Le pedimos a la IMM que sea más flexible por seis meses. No todo es afán recaudador en plena pandemia de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Le pedimos a la intendenta Carolina Cosse que tenga un poco de flexibilización con este sector que es muy golpeado por parte de la pandemia. En tiempos de pandemia la IMM tiene que dar un gesto de solidaridad económica. Está bárbaro lo que hace la intendenta con el Plan ABC, pero me parece que es más un grito para la tribuna que otra cosa. Acá es realmente donde se ve si hay solidaridad de la intendenta o no", sumó.

Según CUGA, en Montevideo, existen en el entorno de 50 clubes y 600 gimnasios en esta situación.