Edil acusó a Cosse de hacer "proselitismo" por semáforos pintados de verde y realizó pedido de informes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El edil blanco Diego Rodríguez presentó el lunes un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo (IMM), luego de que los postes que soportan los semáforos de la capital comenzaran a pintarse de color verde y ya no con las características franjas blancas y negras, informó Montevideo Portal y confirmó El País.



"Nada es casualidad. El color verde es parte de su campaña política. Quiere posicionar su gestión asociándolo a su poco célebre Plan ABC", dijo el edil a El País. Y agregó: "Hace proselitismo político con los semáforos. Un abuso que no vamos a permitir".



En el documento, que refiere a lo establecido por el Manual Interamericano de Dispositivos para el control de Transito en Calle y Carreteras, se establece que "postes, cajas, ménsulas, etc. deben pintarse de amarillo".



"Por lo dicho anteriormente, y teniendo en cuenta que en los últimos días la IM está pintando los postes de los semáforos de color verde, nos surgen las siguientes preguntas", agrega el pedido.

Entre ellas aparecen cuestionamientos como: "¿Cuál es el motivo del cambio de color en los postes de los semáforos? Dicho cambio, ¿tiene alguna connotación política? ¿Se tuvo en cuenta que se violan las normas establecidas? ¿Qué gasto en personal y materiales implica a la IM esta tarea? ¿Esta tarea se piensa realizar en todos los semáforos de Montevideo? Hasta el momento, ¿qué zonas ya están pintadas? ¿Por qué se eligieron esas zonas? Dicha medida, ¿se estableció de forma temporal o perdurara por el resto del quinquenio?".



Según explicó El Observador días atrás, estos cambios ocurrieron debido a que son parte de las tareas realizadas por trabajadores que "fueron sorteados de una lista de prelación que quedó configurada a mediados del año pasado" y que refiere al Plan ABC, buque insignia de la administración de Carolina Cosse.

"Una de las tareas asignadas a las brigadas consiste en pintar los semáforos", indicaron de la comuna al medio. Además agregaron que "pintar los semáforos con franjas negras y blancas hubiera requerido una capacitación mayor, debido a que esa modalidad tiende a ser llevada a cabo por pintores profesionales" y agregaron que pintarlos de un solo color resultaba "menos costoso, más rápido y eficiente".