Ecovis "rechaza enfáticamente" las críticas de director por el FA a auditoría del Antel Arena

Este jueves, Daniel Larrosa, director de Antel por el Frente Amplio, emitió duras críticas a la auditoría realizada por la consultora Ecovis sobre los costos de construcción del Antel Arena. Dijo que contiene "errores burdos" y la empresa, en un comunicado, le respondió que "rechaza enfáticamente" sus dichos.

"La firma Ecovis nunca fue consultada por Larrosa acerca del trabajo realizado ni tuvo contacto ninguno con él o su equipo como para esclarecer las dudas que pudieran tener. A la luz de los comentarios vertidos en prensa, entendemos que dicha instancia hubiera sido necesaria para evitar confundir a la opinión pública", afirma la empresa.



El rechazo a los comentarios de Larrosa, explica, se da "por no corresponder con el trabajo efectuado y porque se refieren públicamente en forma negativa al trabajo realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales".



La firma indica cómo se realizó la auditoría y aclara: "Nuestro trabajo fue realizado en función de un pliego de condiciones que específicamente nos detallaba los procedimientos a efectuar en relación a la determinación del costo total. En ese contexto, se solicitaba explicar la variación de costo entre los US$ 40 millones anunciados en primera instancia como costo total y lo efectivamente gastado".



Larrosa mencionó que se manejaban tres escenarios de costos posibles para el Antel Arena: "Uno que decía que se gastarían US$ 57, otro US$ 64 millones y otro, US$ 71 millones". Y Ecovis responde a esto diciendo que "no se establecía la posibilidad de detallar los tres escenarios a los que alude el Sr, Larrosa, es decir preceptivamente se establecía que se debía tomar el escenario más bajo".



Además, el comunicado afirma que "en el mismo pliego se solicitaba que se incluyeran todos los gastos e inversiones realizados en relación al Antel Arena, es decir sumar todos los recursos destinados a la construcción y operación, independientemente de si eran gastos o inversiones, por lo cual el criterio seguido fue justamente ese".



Esto, en respuesta a lo dicho por Larrosa respecto a que "se compararon gastos más inversiones por un lado, con inversiones únicamente por el otro".



Por último, Ecovis apunta que "el IVA incluido en las facturas de compras no fue considerado" en el cálculo que realizaron para la auditoría. "Las planillas de erogaciones que surgen del sistema de compras de la propia Antel sí incluyen el impuesto, pero el mismo fue efectivamente eliminado del costo total", indica.