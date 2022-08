Enrique Iglesias lamenta el “silencio” de Latinoamérica en “los grandes temas del mundo”

El economista y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias fue el orador central de la celebración del 42 aniversario de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). En su discurso, expresó su preocupación por “ver cómo acontecen las cosas en el mundo y América Latina no ha adoptado posiciones públicas más unidas, coherentes, que nos permitan realmente incidir en las grandes preocupaciones que hoy tiene la humanidad”.

“Los países participan y actúan, pero organizadamente podríamos tener más fuerza si en los grandes temas tuviéramos posturas colectivamente adoptadas. Creo que sería más fuerte y nos devolvería a nosotros una cierta iniciativa como grupo en el mundo”, dijo Iglesias en rueda de prensa tras su discurso, en referencia a los países de la región.



Al respecto, y consultado por la razón por la cual la región está rezagada respecto a los países desarrollados, Iglesias detalló: “Detrás de eso hay problemas políticos dentro de los países y hace que se sientan más tomados por los problemas internos y no por los problemas internacionales”.

Además, se le preguntó por su opinión sobre el TLC con China y la necesidad de ir en conjunto con el Mercosur. “Los temas comerciales tenemos que mantenernos que son temas comerciales”, dijo, y aseguró que “todos los países deberían tener un TLC con China y en algún momento lo van a tener”.



“El ingreso de Uruguay permitiría a los demás países una experiencia de negociaciones con China buena para todos, de manera que los demás países que no quisieran entrar en este momento pudieran acompañarlo para que el país pudiera seguir en cierta forma una experiencia piloto en un tema tan importante para todos”, cerró.

En su alocución, en la que recordó haber sido testigo del origen de la Aladi, hoy integrada por 13 países latinoamericanos, Iglesias argumentó que entre los temas en los que Latinoamérica puede imponer más su visión destacan la energía y la alimentación, así como el impulso a la agenda ambiental con su "Pacto amazónico".



Abreu: “Si no hay comercio, no hay empleo”

El secretario general de Aladi por el período 2020-2023, Sergio Abreu, dijo que la presencia de Enrique Iglesias en este evento fue central por “su visión optimista y realista” sobre la falta de definición de muchos países “no solo en materia de integración, sino de relacionamiento externo”.



Abreu puntualizó: “Si no hay comercio, no hay empleo y si no hay empleo no hay paz social. Uno podrá tener la ideología que quiere pero esa es la realidad”.



También resaltó la importancia de la asociación como promotora de una agenda comercial y de apoyo a la transformación digital de pequeñas y medianas empresas que calificó de "muy avanzada".