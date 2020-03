Economía destinará US$ 4 millones para la compra de más tobilleras electrónicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día después del 8M, el Ministerio de Economía tenía un anuncio que dar. Pero antes de las palabras, una imagen lo decía todo: por primera vez en la historia del país, una mujer ocupa la Vicepresidencia de la República, y otra mujer encabeza la cartera de Economía.

Ese gesto y “el compromiso del gobierno en el combate a la violencia de género” llevaron a la ministra Azucena Arbeleche a anunciar la compra de 200 nuevas tobilleras electrónicas en el corto plazo y otras 300 antes de que finalice el año. Todo con una inversión de US$ 4.000.000.



Las tobilleras electrónicas, que monitorean las medidas de no acercamiento de los ofensores a las víctimas de violencia de género, han sido “la medida más efectiva”, dijo la vicepresidenta, Beatriz Argimón. De hecho no había habido ningún femicidio estando en el programa.

Según la ministra Arbeleche, “hoy hay 1.000 tobilleras” y el año acabaría con un incremento del 50%. Sin embargo, en diciembre pasado, cuando el presidente Tabaré Vázquez anunció la violencia de género como “emergencia nacional” ya se había resuelto la compra de 200 tobilleras que llegaron al programa en febrero. Eso significa que las 500 que pretende comprar Economía elevaría la cifra a 1.700 para fin de año.



Según Arbeleche, la violencia es la punta del iceberg sobre los asuntos de género en los que el país “debe avanzar”. En ese sentido, ejemplificó, un tercio de las mujeres jóvenes están desempleadas.

La Suprema Corte de Justicia había dicho que se necesitan US$ 30.000.000 para cumplir con lo que dispone la ley integral de violencia basada en género. Arbeleche dijo que su cartera promoverá la “reasignación de recursos” para alcanzar esa dotación de fondos. El asunto entrará en discusión “en unas semanas” cuando el gobierno empiece el análisis del proyecto de Ley de Presupuesto.



Previo a ello, el Parlamento tendrá bajo análisis la ley de urgente consideración que, a priori, ingresará al Legislativo el sábado próximo.



Ese texto incluye los cambios que recogió el gobierno y algunos impulsados por el propio Ejecutivo. Sucede que el anteproyecto de la LUC le quitaba potestades al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pero la vicepresidenta Argimón le solicitó al presidente Luis Lacalle Pou que diera marcha atrás con ese articulado.

Según Argimón, “el mundo está avanzando en un sentido del que Uruguay no se puede descolgar”. Es por eso que ella votará la ley de paridad que promueve su colega nacionalista Gloria Rodríguez.