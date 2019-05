La economía calienta internas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El caballito de batalla de los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue la mejora de la economía. Para apuntar contra el manejo de las cuentas públicas, la oposición se apoya en el déficit fiscal y siembra dudas acerca de un posible aumento de impuestos si el Frente Amplio se mantiene en el gobierno. Ante esa táctica, el oficialismo pasó a estar la defensiva y ahora intenta retomar la ofensiva en la campaña.

Las internas no se parecen a internas, los enfrentamientos entre el Frente y la oposición son cada vez más potentes. La discusión se centra en la economía, lo que hasta ahora había sido el punto fuerte de la izquierda asociado a la figura del ministro Danilo Astori. A pesar de los 16 años de crecimiento de la economía, los números cambiaron para el gobierno y ya no son tan favorables. El déficit se ubica en 4,5% del PIB, la inversión privada está en su menor nivel desde el 2004 y el desempleo aumentó a 9,5% en el mes de marzo.

Ante este panorama la pregunta de la oposición es si en el Frente Amplio piensan aumentar impuestos o crear nuevos para bajar el déficit fiscal. El programa de la coalición, en su página 28, plantea “bajar en términos relativos la carga tributaria de los trabajadores, sectores medios y medianas y pequeñas empresas”. Para el gran capital se propone “analizar la viabilidad” de aumentar el aporte tributario.

En entrevista con El País, el precandidato Daniel Martínez fue consultado acerca de si hay margen para gravar más y contestó: “Hay que estudiar. Creo que en general la carga es acorde al país que tenemos”. Agregó: “De repente hay sectores que para ayudarlos a ser competitivos requieren algunas exoneraciones, sí. De repente hay inequidades y no estamos cargando equitativamente, también hay que hacerlo”.

RELACIONADAS Martínez evita definiciones: “Ya me quemé con leche” By Ángel Asteggiante Martínez evita definiciones: “Ya me quemé con leche” Martínez evita definiciones: “Ya me quemé con leche” Otra campaña sucia: empezó la guerra por las columnas By Ángel Asteggiante Otra campaña sucia: empezó la guerra por las columnas Otra campaña sucia: empezó la guerra por las columnas Solo el 13% sabe qué día será la elección By Ángel Asteggiante Solo el 13% sabe qué día será la elección Solo el 13% sabe qué día será la elección

Al día siguiente, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou le respondió: “Si alguien dice que hay una base tributaria adecuada a la realidad del país, es que la quiere, por lo menos, dejar. Nosotros vamos en otro sentido: el esfuerzo nuestro es ahorrar y bajar las tarifas públicas”.

La respuesta mereció otra réplica de Martínez: Me siento honrado que Lacalle Pou se dedique a interpretar lo que yo diga”. Y otra más que la dio ayer en el desayuno de ADM, aclarando que “globalmente no es la idea” subir impuestos y precisando que eso “no quiere decir que a algunos sectores se le bajen y a otros se les suban”. “Hay que estudiar cada realidad, puntuales y en base a un estudio de la realidad. Me cuesta pensar medidas globales”, explicó el precandidato.

Pero Martínez no fue el único que habló de la economía. Astori salió muy fuerte a defender la gestión y a fustigar todos los planteos de la oposición en materia de gasto y empleo. Esto incluye los US$ 900 millones de ahorro de Lacalle Pou, los US$ 1.000 millones de Talvi y los 100.000 puestos de trabajo que pretende crear Sartori.

La táctica de Astori es de alguna manera un intento de pasar a la ofensiva. “Que los debates sean los que nosotros ponemos en el escenario y no los que intentan poner. Tenemos que ir a la ofensiva y no a la defensiva”, aconsejó el presidente del Frente Amplio Javier Miranda en el acto aniversario de Asamblea Uruguay del martes.

De “absolutamente insostenibles” calificó Astori a las propuestas de la oposición para bajar el gasto público. Además los acusó de “no tener noción”.

“Astori y el Frente no tienen noción de ahorro”, rebatió ayer la economista Azucena Arbeleche, principal asesora de Lacalle Pou en la materia y candidata a ministra de Economía. “El gobierno ha sido incapaz de generar ahorros” desde que asumió el oficialismo dijo en entrevista con Radio Oriental.

El precandidato colorado y economista Ernesto Talvi, que propuso un ahorro del gasto de US$ 1.000 millones, se sintió aludido por el ministro de Economía y respondió. “Astori hace politiquería barata, pero sabe que hay que bajar el gasto público, indicó a El País.

“¿Es el mismo Astori que a los pocos meses de asumir en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, le presentó su renuncia porque no aceptaba como ministro que se le impusieran los gastos que el Frente Amplio quería? ¿Es el mismo Astori que dio una batalla campal en el Consejo de Ministros para evitar que se construyera el Antel Arena?”, preguntó Talvi.

El nacionalista Juan Sartori también contestó: “Lo increíble es que un gobierno que ha fracasado en lo más elemental en la seguridad, en el déficit fiscal y en la generación de empleo, lo único que tenga para decir es que es imposible hacerlo”. Según dijo, al gobierno “se le agotaron las ideas y las ganas de trabajar”.

En la interna

Ayer, la precandidata Carolina Cosse se metió en la polémica por el gasto público y la carga impositiva. “No creo que se pueda tomar una medida al barrer en el Estado, de bajar el 20% el gasto público, porque se dejan de hacer cosas. Hay que tener un cierto equilibrio”, afirmó en un desayuno de trabajo en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación.

Desde su punto de vista “hay que buscar oportunidades de ahorro y tratar de ahorrar” y “que el gasto sea más eficiente”. Como ejemplo, habló de asignar un “único fondo” para la protección de la infancia y no tener “cientos de programas”.

En rueda de prensa, consideró que el foco de su campaña “no pasa por los impuestos”. “El foco está en dinamizar la economía y mejorar la matriz productiva”, aseguró, según informó radio Uruguay.

El precandidato comunista Óscar Andrade también recogió el guante. ¿Cómo reconocer a la derecha? Es sencillo, más que a la vida, más que a la patria, siempre van a defender que a los poderosos, no se los vaya a gravar con un peso más de impuestos. Parecen estudios jurídicos a favor de tales intereses. Ombudsman de la oligarquía”, escribió en Twitter.