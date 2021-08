Duro choque entre colonos y legisladores blancos por recursos para realojo de asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Colonos y diputados del Partido Nacional tuvieron un duro choque en una reunión llevada adelante a través de la plataforma Zoom. La polémica estalló cuando se cuestionó al gobierno por retirar recursos al Instituto de Colonización para destinarlos al realojo de asentamientos.

La medida, propuesta en la Rendición de Cuentas, motivó que desde la Mesa de Colonos se solicitara un encuentro con los legisladores para expresar su posición. El intercambio se concretó en la noche del martes y ni bien comenzó se registró un cortocircuito con uno de los asesores de los colonos.



“Un asesor estaba excesivamente politizado y le tuvimos que pegar un trancazo”, dijo a El País uno de los diputados que participó del intercambio, el que definió como “árido”.



Lo que causó malestar fue que se le atribuyera al gobierno la intención de “perjudicar” al instituto.

Consultado por El País, el diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo que los colonos plantearon “su más radical oposición” a la medida prevista en la Rendición. “Se acusó al gobierno de una política, poco más que deliberada, de perjudicar a Colonización, y lo cierto es que los escuchamos pacientemente”, comentó sobre lo sucedido.



Luego de que habló el asesor de los colonos, Viviano respondió que no se iba avalar una “politización” de la reunión. “Quedó claro que no íbamos a dejar que se intentara deslizar una intencionalidad del gobierno de perjudicar a Colonización. Dije que esto era la más radical mentira y no lo permitiríamos”, contó.

Viviano señaló que en la reunión se empleó una “falsa dicotomía”, al afirmar que el Ejecutivo pretendía “enfrentar a pobres de la ciudad con pobres del interior”. Además, dijo que dentro de la coalición se negocia una salida para aprobar el fideicomiso de vivienda, pero sin perjudicar a Colonización. “Estamos buscando recursos”, manifestó.



En tanto, consultado por El País, el colono Ariel Pintos, integrante de la Sociedad de Fomento de Guaviyú, admitió que la reunión fue tensa.



“Nosotros dijimos lo que ellos no saben, que son las necesidades de los aspirantes de colonos de acceder a una tierra. Lo que quisimos expresar es que se nos derrumba la fuente de trabajo”, afirmó Pintos.



Si bien dijo que no están en contra de que “se ayude” a las personas que viven en asentamientos, opina que no se puede tocar a Colonización porque son “los pobres del campo”.

Agregó que del encuentro participaron “muy pocos legisladores” y hubo un “intercambio” con un asesor de los colonos, debido a que los números que se manejan sobre tierras a repartir “no tienen nada que ver con la realidad”, en alusión a que no son 50.000 las hectáreas que todavía restan por adjudicar. Para ellos, rondan entre 12.000 y 15.000 hectáreas.

En todo Canelones se calculan hoy 121 asentamientos. La imagen corresponde al año 2020. Foto: El País

No vota.

El senador nacionalista Sergio Botana anunció ayer que no está dispuesto a votar el retiro de fondos a Colonización para realojar asentamientos, tal como anunció el presidente Luis Lacalle Pou.



“No pienso votar el fideicomiso porque no quiero hacer transferencias del interior a la capital. No quiero hacer transferencias de la producción y el trabajo a cuestiones irregulares desde todo punto de vista”, afirmó Botana sobre los asentamientos. Señaló que si no se logra detener el avance de los mismos, seguir destinando recursos es algo así como “cargar agua en un bolsillo”.

Botana pretende que los US$ 20 millones o US$ 30 millones anuales permanezcan en Colonización para la compra de maquinaria y la creación de fondos rotatorios “para generar una revolución productiva”. Además opinó que se deben comprar tierras “para las nuevas generaciones”, y consideró que una solución para los asentamientos requiere financiación internacional.



Consultado por El País sobre la negativa de Botana a apoyar la medida, Viviano contestó: “Esperemos a que se vote en Diputados y ya veremos en el Senado. Son dos cámaras independientes. El fideicomiso de asentamientos es una prioridad del presidente y vamos a cumplir con eso”.