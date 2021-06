Durazno dio marcha atrás y no pedirá vacuna  contra COVID-19 para trámite de libreta de conducir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo este viernes que se dio marcha atrás con la decisión de pedir certificado de al menos una vacuna contra el COVID-19, que no es obligatoria, para quienes realizan algunos trámites vinculados a la libreta de conducir.

"A veces uno mete la pata sin querer. Me hago responsable absoluto, pido disculpas", afirmó en Esta boca es mía (Canal 12).



La iniciativa surgió del Servicio Médico de la comuna y las "autoridades correspondientes tomaron el planteamiento", explicó.



"Nosotros a nivel de la intendencia trabajamos mucho con la firma digital. Este intendente no tuvo acceso. Tuvo acceso un funcionario de mi más absoluta confianza, a quien valoro, quiero y respeto. Se cometió un error involuntario que ha sido enmendado. Pido disculpas si ha habido una persona que lamentablemente por esta razón no tuvo la oportunidad de sacar su libreta", comentó.



En el informe Nº 5528/2021 se limitaba el acceso para el trámite presencial de urgencia para las emisiones, rehabilitaciones y cambios de categoría de las libretas de conducir.



"Procédase a agendar los casos de urgencia en una cantidad de 10 por día. Las personas para ser atendidas deben de tener al menos una dosis de cualquiera de las vacunas", establecía la medida que ahora se modificó.