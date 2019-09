Larrañaga a Miranda: “Antes de hablar del Partido Nacional, tiene que lavarse la boca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Acompañado por los diputados Jorge Gandini y Pablo Abdala, en un acto de la 2004 en Pocitos, el senador y líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga anunció que se propone “llevar una agenda wilsonista a un gobierno del Partido Nacional, de amparo social y defensa del desarrollo productivo”.

Avalando la campaña denominada Vivir sin Miedo, para reformar la Constitución en asuntos de seguridad pública, Larrañaga sostuvo que el gobierno muestra “decadencia en la custodia de la seguridad sin sentimientos de culpa”. Anunció que la Corte Electoral aprobó la papeleta por Sí que “va a ensobrar la lista 2004” para que “la reforma salga porque le sirve al país”.

Criticó la “salida a la cancha de los ministros, afectándose el sentido de República”. Recordó que el presidente Tabaré Vázquez había dicho que no se podía hacer campaña desde un ministerio y que en tal caso debían renunciar. Larrañaga se enfocó en los últimos discursos de los ministros María Julia Muñoz y Ernesto Murro, así como al presidente del Frente Amplio Javier Miranda, cuando dijo que el candidato Luis Lacalle Pou “era igual a Macri”.



Y le respondió: “Señor Miranda, antes de hablar del Partido Nacional tiene que lavarse la boca. Los que sí se parecen a algunas dictaduras son ellos, el Frente Amplio, parecidos y protegiendo a Venezuela y Cuba, tartamudeando antes de calificar a una dictadura”, sostuvo el senador. Luego afirmó: “No se puede degradar la discusión política” porque “la gente quiere seguridad, desarrollo, convivencia, políticas sociales”.



El Frente “entró en una suerte de camino de corrupción espiritual. Estuvieron enamorados de la gente, de las respuestas a los uruguayos y ahora están enamorados del sillón y el poder, diciendo cualquier cosa”, indicó el senador blanco.

Este viernes, en Rodríguez (San José), Larrañaga ahondó en el tema: "Creo que el Frente Amplio desesperado por la posibilidad de perder el gobierno se va a aferrar a cualquier tipo de campaña diciendo cualquier cosa. Ya lo estamos viendo en algunos representantes que han estado sosteniendo cosas que no sostenemos. No se puede decir que el Partido Nacional va a suprimir las políticas sociales, no se puede decir que el Partido Nacional no va a aplicar la negociación colectiva, no se puede decir que el próximo gobierno del Partido Nacional no va a dar incrementos de salarios a los trabajadores, no se puede que el Partido Nacional no va a defender la tesis de la búsqueda hasta las últimas consecuencias de los restos de los desaparecidos, no se puede decir lo que la ministra María Julio Muñoz ha dicho... Entramos en una suerte de blanco y negro donde comenzó esto la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio (Graciela Villar) hablando de oligarquía o pueblo. Un concepto y una dicotomía que tiene 40 o 50 años para atrás".