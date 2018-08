Dura reacción de Darío Pérez a críticas en su contra

El diputado oficialista Darío Pérez asimiló a muchos militantes de la izquierda, a los que se les adjetiva como "focas", como lectores del "diario de Yrigoyen" y aseguró que muchos integrantes del gobierno del presidente Tabaré Vázquez padecen el síndrome de Hubris.

Pérez salió al cruce de las críticas recibidas desde distintos ámbitos, incluso desde la izquierda, de que con el correr del tiempo radicalizó su posición ideológica.

Sobre este punto dijo que mantiene su postura ideológica de siempre y sostuvo que fue el gobierno frenteamplista quien derivó hacia el centro e incluso la derecha. "No es que Darío Pérez se haya hecho más de izquierda o esté más duro. Capaz que lo que pasó es que el gobierno del Frente Amplio haya empezado a tener actitudes más hacia el centro o hacia la derecha"; reflexionó al recordar que fue el Banco Mundial el principal asesor del gobierno para impulsar la ley de riego.

"No es que yo me vaya más a la izquierda. Mi gobierno terminó aceptando directrices absolutamente economicistas del Banco Mundial, cosa que antes rechazábamos", enfatizó.

"A los ricos con el gobierno del Frente Amplio les ha ido muy bien. ¡Muy bien! No he visto a ningún rico que se queje del Frente Amplio. Pero cuando planteas un aumento del Impuesto al Patrimonio no es que tengan dos o tres casitas o un campito. Te hablo de mucha guita. La que no gastarías ni en muchas vidas"; continuó al afirmar que el peso del Estado se cargó en las espaldas de los asalariados con el cobro del IRPF.

Dijo que en la izquierda hay muchos que coinciden con su postura, pero que no se animan a decir lo que piensan en voz alta por temor a represalias. "Como en todo grupo de personas, yo veo a algunos que los simbolizan como focas que yo los caracterizaría como los que leen el diario de Yrigoyen. Aquellos que solo leen buenas noticias", señaló.

El "Diario de Yrigoyen" forma parte de la leyenda popular argentina que cuenta que el presidente radical argentino Hipólito Yrigoyen, ya senil al final de su gobierno en los años 30 se informaba de lo que ocurriría en su país en un falso diario con noticias positivas que sus colaboradores le armaban todos los días. El mito dice que el propio Yrigoyen se sorprendió cuando una turba saqueó su casa de la calle Brasil mientras los generales José Félix Uriburu y Agustín Justo marchaban con los cadetes del Colegio Militar hacia la Casa Rosada.

Entre lectores del "Diario de Yrigoyen", el diputado Darío Pérez identificó a otros integrantes de la izquierda quienes, a su juicio, "padecen el síndrome de Hubris, (...) la distorsión de la realidad que sufre quien está en el poder. Es un mecanismo psicológico que tiene explicación y que te curas cuando te vas del poder. Yo lo he visto porque hace años que ando en esto. Y lo he visto en todos los partidos. Lo que no esperaba es que sucediera en el mío", sostuvo

"Una cosa es no ver la realidad. Y la otra es justificar que por ser tus compañeros que lo hacen, no es tan malo como cuando lo hacían los otros. Nos dimos vuelta criticando al Partido Colorado y al Partido Nacional por sus acomodos, por sus arreglos y por sus cosas. Cuando ves que pasan determinadas cosas y ves esos acomodos y esos arreglos, entonces te recalientas".