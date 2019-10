Dura polémica entre los asesores de Lacalle y Martínez por tarifas y aumento de impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los asesores económicos del candidato frenteamplista Daniel Martínez, el nacionalista Luis Lacalle Pou y el colorado Ernesto Talvi polemizaron este miércoles en el evento “Agenda económica del próximo gobierno”, que organizó la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

Estuvieron frente a frente el frenteamplista Christian Daude, la nacionalista Azucena Arbeleche y la colorada Ana Inés Zerbino. En particular hubo cruces fuertes entre el asesor de Martínez y la de Lacalle.

En el inicio Arbeleche dijo que la situación fiscal es compleja y que hoy las luces son “rojas”, ya no amarillas como hace cinco años. “Nuestra propuesta no va por el aumento de impuestos y acá hay una diferencia clara con la propuesta del partido de gobierno. Vamos a generar ahorros en el gobierno a través de un gasto eficiente”, indicó e insistió en el planteo ya conocido de un ahorro de US$ 900 millones en el primer año de gobierno.



Un par de minutos después Daude le contestó. Habló de “recortes apresurados que no cierran las cuentas”, en referencia al plan de ahorro de Lacalle Pou. “De los 900 millones que se proponen por parte del Partido Nacional hay 350 millones de la empresas públicas que no entiendo de dónde puede salir. En el corto plazo solo se puede cortar la inversión a cero para lograr esa meta y eso tiene efecto sobre la economía y sobre ustedes, por lo que son contratos de obra”, dijo Daude, frente a un auditorio empresarial. Y negó que estén pensando un incremento tributario: “No es verdad que el Frente esté planteando aumento de impuestos”.



Más tarde Daude volvió al ataque y dijo que “se prometen cosas no sensatas” y que no le cierra las rebajas de tarifas que prometen.



Arbeleche no se la dejó pasar. “Me aguanté responder”, afirmó la economista. “Pero me asombra que el referente del partido de gobierno hable de toquetear las tarifas públicas, cuando en todo el período es lo que hemos tenido y el propio (Danilo) Astori en mayo de 2015 dijo que las tarifas públicas son instrumentos de política económica”, indicó.



Las tarifas hoy “son instrumentos de recaudación y financiaron el déficit fiscal”, agregó la economista nacionalista.