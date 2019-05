La “dura” y el “optimista” en un gabinete de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Azucena Arbeleche y Pablo Bartol eligieron micrófonos de vincha para que la platea los escuchase. A Sebastián Bauzá le dieron uno de mano. “Ponete el micrófono más cerca que si no, no te escucha”, le dijo Bartol al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “¡No empieces a dirigirme!”, lo cortó rápidamente Bauzá. “Bueno. ¿Así van a ser los Consejos de Ministros?”, acotó el presentador Alejandro Lourido desatando las risas de la platea.

Es que estas tres figuras que integran el equipo técnico del precandidato blanco Luis Lacalle Pou son vistas en un futuro gabinete ministerial si el líder de “Todos” gana las elecciones.

De hecho el precandidato blanco adelantó que, de ganar la contienda, Arbeleche será su ministra de Economía, y Bartol el indicado para dirigir el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En la noche del jueves disertaron en el teatro de Carrasco en el marco de la integración del grupo “Sumemos” a la Lista 71.

Bauza se integró en enero al equipo de Lacalle Pou y no tiene un puesto designado. Dice que da una mano donde se siente cómodo.

Algunos lo visualizan en la parte de educación. “Uno ve como está cambiando esta sociedad. Se prometió educación, educación y mas educación, y vemos que faltó un plan educativo y una ministra que mande”, opinó en referencia a José Mujica y a María Julia Muñoz.

Los tres técnicos vienen trabajando juntos en el comando de Lacalle Pou. Su labor es diario, por eso Bartol se animó a describir a sus compañeros de campaña. “Azucena tiene corazón. Pero es la racionalidad por sobre todo. Es muy mandona”, dijo y contó que cada vez que le va con una propuesta su respuesta es firme: “No, no hay plata”, emuló a la economista.

El director de “Los Pinos” explicó como lo sedujo Lacalle Pou para entrar a la política, y explicó que no se arrepiente de la decisión. “Ayudas a miles, podes llegar a ayudar a millones”, recordó la frase del precandidato blanco que lo terminó de convencer.

“Conocí esta gente y te das cuenta que la política está llena de gente divina. Uno pensaba que esto era en lo social y en la política eran todos tránsfugas, y no”, agregó.

La charla fue distendida y con tono jocoso. Arbeleche aclaró que no es tan así que le han “bochado” propuestas. “Mi hijo me decía que no podía agarra: ‘Mamá, vos vas a ver alguien durmiendo en la calle y te vas a sentir responsable’”, recordó la anécdota.

Para Bartol la sociedad precisa un cambio de gobierno, y comentó que se ha encontrado con gente con muchas ganas que hoy está en el Mides. “Sepan que lo que nos espera es un gobierno divino. No va a ser un gobierno de guerra. Lo que se viene es lindísimo. Vamos a ir a una sociedad superior”, comentó quien fue elegido pro el líder blanco para liderar las políticas sociales.

El Frente ha planteado que si ganan los blancos el país vivirá una situación como la que Argentina atraviesa con Mauricio Macri. Bartol apuntó a desmitificarlo. Dijo que hay muchas experiencias buenas para aplicar en Uruguay y dijo que en el vecino país se ha logrado bajar las rapiñas, cuando en Uruguay han trepado a más de 50%.