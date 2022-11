Intendente de Treinta y Tres y su hijo separados por un solo voto en interna del PN

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras las elecciones de jóvenes nacionalistas celebrada el pasado 29 de octubre, y a la espera del recuento final de votos, una historia singular tiene lugar en Treinta y Tres. La lista del intendente departamental, Mario Silvera —perteneciente al espacio Aire Fresco— compite cabeza a cabeza contra la lista liderada por su hijo, Matías Silvera Ortiz, integrante del Herrerismo. Con el escrutinio de este jueves, el intendente le estaría ganando por apenas un voto (549 a 548) a su hijo.

El origen de esta historia se remonta al 2017. Matías, que hoy tiene 25 años y por aquel entonces integraba la lista de su padre, no encontraba su lugar para hacer política.



"La lista se fundó para la elección departamental con un grupo que inició en las elecciones de jóvenes de 2017, no encontrábamos tanto espacio en la lista del intendente y dimos un paso al frente, en responsabilidad de hacer política con identidad propia", dijo Silvera Ortiz a El País.



Lo curioso es que, en ese momento, su lista apoyó en las elecciones a la de su padre y aportó 1200 votos, imprescindibles para la ajustada victoria que se concretó con una diferencia de apenas 60 votos contra el entonces contrincante a la intendencia, el también nacionalista Rolo da Silva.

Pero esta historia de cruces familiares no termina allí. Del "otro lado", apoyando a Da Silva por la intendencia, estaba la lista 17, comandada por Francisco Ortiz y Mabel Quintela, históricos referentes del partido y abuelos maternos de Matías Silva Ortiz.



"Hoy nuestra lista forjó una alianza con la lista de Mabel y Francisco y competimos contra la lista de Mario", recalca Silvera Ortiz, dejando claro que en la política queda de lado el "papá, abuelo y abuela".

Consultado por cómo se ha vivido dentro de la familia esta disputa electoral, Silvera Ortiz aseguró: "Uno tiene que intentar separar. Hay tensiones, pelear una elección cabeza a cabeza, voto a voto, no puede ser ajena. Uno no es solamente uno, también es su equipo".



Preguntado por qué clase de temas han provocado rispideces, el edil esquivó el conflicto: "Corresponde que se las guarde para uno, pero han existido tensiones".



Sobre su lugar hoy dentro de la política, el joven herrerista, con tres bancas en el gobierno local, asegura que su lista "se basa en un compromiso muy grande con la gente" que lo acompaña. Y asegura que se ha dedicado a "escuchar problemáticas y reforzar el compromiso con el partido".



"Nuestra lista dio más de 25 charlas en todo el departamento por la campaña a favor de la Ley de Urgente Consideración (LUC), siempre con un compromiso partidario, involucrados en la sociedad, arrimando una solución al vecino y construyendo un espacio político propio".



El País intentó comunicarse con el intendente Silvera, pero no respondió los llamados.