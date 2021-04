Domenech: "No se puede salir con el Código Penal en la mano a formalizar personas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cabildo Abierto no acompañará los cambios que se plantean para modificar el artículo 224 del Código del Proceso Penal. La legislación actual castiga a quienes generen un daño por violar disposiciones sanitarias, y esta propuesta de cambio busca castigar a los que generen un peligro al resto de la población.

Consultado sobre este tema, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo en TNU que "no se puede salir con el Código Penal en la mano a formalizar personas". El legislador entiende que eso "genera una situación de irritación social que puede ser absolutamente contraproducente, y es innecesario e impracticable".



Además, señaló que le parece "muy mal que sea una norma penal en blanco". La ley "debe establecer muy detalladamente cuál es la conducta que se prohíbe".



El cabildante reafirmó la posición de su partido y expresó que "si no hay un cambio en esa línea", no están "dispuestos a votarla".



Por último, señaló que no están "legislando para este gobierno", sino que para la "posteridad".