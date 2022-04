Domenech sobre proyecto de ley: a fiscales "el mucho poder se los dio el anterior gobierno"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guillermo Domenech se refirió este jueves al proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para que jueces y fiscales puedan recibir sanciones penales en caso de que incurran en un mal desempeño de su función. Domenech dijo que "El poder (a los fiscales) se los dio el gobierno anterior que modificó el sistema penal".



El senador de Cabildo Abierto señaló en entrevista con Informativo Sarandí que dada "la importantísima reforma del sistema penal" el eje se ha desplazado hacia Fiscalía. "Adoptamos el sistema anglosajón, donde el fiscal tiene otra relevancia que no es la tradicional", señaló en referencia al rol de los fiscales con el actual código de proceso penal.

Consultado sobre si este proyecto de ley podría afectar la independencia del Poder Judicial, Domenech respondió que el proyecto "está poniendo a nuestra legislación en línea con lo que es natural que suceda cuando un magistrado tiene muchísimo poder". "Hoy en día el poder de los fiscales es tan grande o superior al de los jueces", señaló.



La semana pasada, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, expresó que recibieron "con desconcierto" el proyecto de ley. "Proyectar penalizaciones para estos funcionarios es una manera de atentar contra la independencia de estos funcionarios. Podría atentar contra normativa internacional", afirmó.

Domenech también fue consultado sobre el antecedente judicial con el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos por el caso Gavazzo, en el que no informó a la Justicia que el represor admitió haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. En esa oportunidad, tras el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, Manini expresó en un principio que no se ampararía en los fueros parlamentarios.



Domenech señaló que él fue "uno de los principales responsables que decirle a Manini que debía ampararse en los fueros". "Era un asunto evidentemente armado para separarlo de la función legislativa, hasta el extremo que eso nos fue advertido por el propio senador Mujica, de la oposición", dijo.



Sobre una posible relación entre el proyecto de ley y este antecedente, Domench señaló: "Acá no hay ninguna intención de vengarse de nadie, este proyecto lo redactaron abogados en la materia y nos pareció que era un proyecto que debía atenderse, son numerosas las quejas que hay sobre el funcionamiento del sistema penal tal como esta instaurado".