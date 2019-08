Domenech: Manini no eligió a Moreira de vice para no parecer un "emprendimiento familiar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a vicepresidente de la República por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo este martes que Irene Moreira, esposa del candidato a presidente de la República Guido Manini Ríos, no fue elegida como vice en la fórmula del partido para no dar la imagen de un "emprendimietno familiar".

Domenech, que fue proclamado el pasado martes como candidato a vicepresidente dijo, en diálogo con Así nos Va (Radio Carve), que Manini Ríos entendió que "no se puede dar la imagen de que esto es un emprendimiento familiar, no lo es".



El excomandante en Jefe del Ejército "pensó que era bueno incorporar a alguien que no estuviera vinculado familiarmente a él", indicó Domenech.



"Yo era partidario de Irene, hincha de Irene" dijo el candidato a vice y agregó: "Existen razones de peso como para que se haya tomado otra decisión y bueno finalmente cuando me ofrecieron yo acepté porque para mí es un honor secundar a Guido".

Domenech también se refirió al nombre del médico Roberto Canessa, que estuvo dentro de las opciones para acompañar a Manini en la fórmula. "Yo era un entusiasta de la candidatura de Roberto Canessa porque me parece un individuo que reúne condiciones excepcionales como ciudadano y como persona, pero por razones de orden personal no aceptó".



"Si tengo que ser sincero yo le dije a Guido (Manini Ríos) en más de una oportunidad que me gustaba mucho que su vicepresidente fuera su señora Irene Moreira, a la que yo conozco", indicó y agregó : "es una mujer excelente y no solo reúne la condición de mujer sino que además es una persona con un cariz político muy interesante. A mi me hubiera gustado mucho que Irene fuera la vicepresidenta".