A Domenech "no le seduce" la "imaginativa" propuesta desde Cabildo de cerrar el Inisa

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech señaló este miércoles que "no comparte" la iniciativa de un dirigente de su partido, el diputado Eduardo Lust, de cerrar el Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa) y que los hogares se administren por medio de un Proyecto de Participación Público Privado (PPP).

"Es una propuesta del diputado (Eduardo) Lust, que es imaginativa, pero no ha sido debatido en la interna de Cabildo Abierto", dijo Domenech este miércoles en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12) respecto a la iniciativa que expuso Lust en el Parlamento durante un debate del Inisa, que cuenta con el apoyo de otro diputado cabildante Álvaro Perrone.

"No me seduce la idea de Lust que es un diputado muy inteligente, muy capaz. Larga una idea que es innovadora. La vamos a discutir, en principio no la veo viable", aseguró. Consultado sobre la postura del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo: "Presumo que piensa como yo. No lo he hablado en profundidad con él".

Afirmó que no ve "factible" el cierre del Inisa porque en "determinadas oportunidades" hay que usar la fuerza, para lo cual "no ve que una empresa de seguridad privada reprimiendo un motín, que a veces es necesario". En esa línea, remarcó: "Me parece muy bueno el monopolio de la fuerza en manos del Estado y no privatizarlo".



Consideró que el Inisa tiene que ser "refundado", al mismo tiempo que apuntó que el personal "quizás no sea el adecuado y no haya sido debidamente seleccionado". Llamó a poner "acento en lo pedagógico", lectura que dijo, comparte la actual presidenta del Inisa Rosanna de Olivera. Sostuvo que la administración que comenzó en marzo de 2020 recibió el Inisa "en condiciones deplorables".



Perrone había declarado a El País el cierre del Inisa, el que implica un presupuesto de US$ 54 millones al año, los que según él se gastan en “atender a pocos reclusos”.