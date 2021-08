Domenech: Inddhh está "flechada" y no hay "ninguna duda" de que es un club político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador por Cabildo Abierto Guillermo Domenech consideró que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) está "absolutamente flechada" y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que es un club político, como dijo el fallecido ministro Interior, Jorge Larrañaga.

En entrevista con "Punto de encuentro" (970 Universal), el legislador indicó que su partido no votó la Rendición de Cuentas de la institución ya que entiende que es "hasta inconstitucional la consagración de este instituto".



"Invade competencias del Poder Judicial, de la Universidad de la República y de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). Hay toda una estructura administrativa que insume millones de dólares que los tendríamos que usar en otras cosas", indicó.



Domenech consideró que la mayoría de las tareas de la Inddhh, como velar por los Derechos Humanos, se tienen que cumplir por parte del Poder Judicial y que por tanto no se puede "estar duplicando las instituciones".



El senador se preguntó qué preocupación ha tenido la Inddhh "por (Ramón) Pascasio Báez, por el señor (Carlos) Burgueño y por tantas víctimas que ha habido acá de la violencia política de grupos ideológicos que en su momento entendieron que sus ideales políticos debían apelar al uso de las armas, al terrorismo, a secuestrar y matar gente".



"Esos Derechos Humanos han sido en el Uruguay ignorados", reafirmó y aseguró que con esta institución se gasta dinero público que se podría volcar en educación, vivienda, salud o inclusive para el Poder Judicial. "No podemos estar superponiendo organismos que actúan de esa manera flechada cuando tenemos tantas necesidades en el país", sentenció.