US$ 600.000 con "endeudamiento": Pereira habló de cómo se financió la campaña del "SÍ"

El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira aseguró este martes que la campaña del "SÍ" costó unos US$ 600.000, e implicó "endeudamiento" del principal partido de opositor. Consideró que los fondos deberían haberse triplicado o cuadriplicado para tener una campaña "acorde con la del 'NO'".

"No son pocas las desventajas que tuvimos, son enormes", dijo esta mañana Pereira en diálogo con Doble Click (Del Sol) respecto a la campaña del "NO". Primero nombró el color de las papeleta, que dijo, "flechó la cancha" y fue una "decisión desacertada de la Corte Electoral".

Luego sostuvo que por los minutos de pauta propagandística de la campaña celeste, que no precisó detalles, aseguró: "Debe haber costado cuatro o cinco más que la del 'SÍ'". Esto tradujo en que "supone desventaja en términos de comunicación". "No en calidad, sino en cantidad de comunicación", agregó.



Consultado sobre cuánto costó la campaña rosada, respondió: "Aproximadamente US$ 600.000". Afirmó que "se financió por el lado del Frente Amplio con bonos que compraron los sectores, con un aporte adicional de US$ 0,70 por cada votante de la elección interna, y luego con un poco de endeudamiento". Otra fuente de financiación que nombró fue el espectáculo en el Velódromo que arrojó "unos US$ 60.000".

Planteó que en el Frente Amplio "no hay recursos". Si bien dijo que el partido "ha saneado" las deudas que tenía por la campaña presidencial de 2019, está "sin dinero suficiente para hacer una campaña que hubiera requerido invertir tres o cuatro veces más".



Por otro lado, apuntó contra la campaña celeste. "Todavía no he escuchado cuánto gastó la campaña del 'NO'". Supongo que en algún momento alguno lo informará", dijo y subrayó: "Cualquiera que haya mirado un informativo de televisión, escuchado la radio, y ni que hablar las radios del interior sabe la enorme disparidad que hubo del uso de recursos".